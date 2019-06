vor 23 Min.

Dorfplatz und Alte Schule neu gestalten

Was die SPD für Wasserburg fordert

Eine neue Gestaltung für den Wasserburger Dorfplatz und „Alte Schule“ wünscht sich die Günzburger SPD. Einen entsprechenden Antrag hat die Stadtratsfraktion im Rathaus eingereicht. In dem Antrag weisen die SPD-Räte darauf hin, dass in einem von der Verwaltung zu erarbeitenden Konzept erforderliche Lagerplätze für die Freiwillige Feuerwehr sowie barrierefrei Wohnen anzustreben und Räumlichkeiten für die Nahversorgung (Bäcker, Gemüse, Metzger) eingeplant werden sollen. Eine Umsetzung stellt sich die Fraktion relativ rasch vor – entsprechende Planungsmittel sollen bereits im städtischen Haushalt 2020 vorgesehen werden, heißt es im Antrag.

Die „Alte Schule“ in der Wasserburger Dorfmitte ist im Besitz der Stadt. Das Gebäude entspreche weder energetisch noch funktional dem in der heutigen Zeit erforderlichen Status quo, schreibt die SPD in ihrem Antrag. Kurzfristig werde die Stadt als Eigentümerin nicht umhinkommen, das Gebäude zu sanieren. Gleichzeitig hätten sich durch das Engagement der Vereine im Stadtteil, insbesondere der Feuerwehr rund um Kirche und Alte Schule zahlreiche Veranstaltungen wie der Weihnachtsmarkt und das Maibaumfest etabliert, die den Zusammenhalt im Stadtteil fördern und Lebensqualität schaffen. Außerdem gebe es in Wasserburg grundsätzlich einen Bedarf an barrierefreien und seniorengerechten Wohnungen sowie an der Grundversorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln und dergleichen. (zg)

