Drei Jahrzehnte auf einer Scheibe

Das Krumbacher Ensemble Mesinke bringt ein Best-of-Album heraus. Premiere ist bei der Klezmernacht in der ehemaligen Synagoge Ichenhausen

Seit Anfang der 1990er Jahre beschäftigt sich die aus Krumbach stammende Band Mesinke mit jüdischer Musik. Jetzt hat die Gruppe eine Best-of-CD mit 18 Stücken aus ihren bis dato fünf erschienen CDs zusammengestellt. Die offizielle Vorstellung des Tonträgers „Di yorn geyen zikh“ (Die Jahre vergehen) mit insgesamt 18 Titeln findet im Rahmen der 14. Klezmernacht am Samstag, 12. Oktober, in der ehemaligen Synagoge Ichenhausen statt. Gast von Mesinke wird die aus der Schweiz stammende Klezmergruppe Hotegezugt um den renommierten Musikexperten Michel Borzykowski sein. Beginn ist um 20 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf in Krumbach und Günzburg.

Weil vier der bisher fünf von Mesinke erschienen CDs vergriffen sind, entschloss sich die Band, eine Auswahl an Stücken auf eine Best-of-CD pressen zu lassen. Auf der Platte finden Hörer sowohl Songs, die in den 1990-er Jahren in den ESTON-Studios in Krumbach-Niederraunau aufgenommen wurden, als auch Stücke, die der Jazzmusiker und -produzent Wolfgang Lackerschmid in den Augsburger Traumraum-Studios digital festhielt. Martin Glogger (vocals, bass), Jürgen Groß (vocals, guitar, accordeon, mandolin), Alexander Maier ( vocals, clarinets, sax), Thilo Jörgl (vocals, guitars, drums), Erika Spielvogel und Nicole Hausmann (vocals) hatten sie eingespielt.

Sämtliche Stücke wurden dieses Jahr in den Westside-Studios Neusäß von Rainer Birzele einem Remastering unterzogen. Die CD enthält sowohl traditionelle Lieder in jiddischer Sprache als auch Instrumentalmusik der osteuropäischen Juden (Klezmermusik), die beispielsweise in der bekannten Sammlung von Moshe Beregovski veröffentlicht wurden. Zudem finden sich auf der neuen Platte auch Eigenkompositionen von Mesinke und vertonte Gedichte des jüdischen Lyrikers Theodor Kramer, dem die Band ein eigenes Programm widmete.

Kostproben aus der Best-of-CD präsentiert Mesinke im ersten Teil der Klezmernacht, welche die Band inzwischen zum 14. Mal in Kooperation mit der Sparkasse Günzburg-Krumbach und der Stadt Ichenhausen veranstaltet. Im zweiten Teil des Abends tritt traditionell eine bekannte Gruppe als Gast auf. Dieses Jahr reist der Saxofonist Michel Borzykowski mit seinem Trio Hotegezugt aus Genf an. Seit 1996 greift der Sohn jüdisch-polnischer Eltern seine Herkunft auf und tritt international mit diversen Bands auf. 15 Jahre lang war der Schweizer Vizepräsident der Vereinigung AMJ (Friends of Jewish Music) www.amj.ch in Genf. Vor Kurzem konzipierte er eine Wanderausstellung mit Gegenständen von Überlebenden der Shoa, die in der Presse auch außerhalb der Schweiz auf ein großes Echo stieß. (zg)

gibt es im Weltladen Krumbach, Telefon: 08282/880768, sowie bei Hutter Buch in Günzburg, Telefon 08221/369611. Weitere Infos: www.mesinke.de

