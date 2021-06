Dürrlauingen

vor 18 Min.

Beim Förderungswerk St. Nikolaus gibt es Veränderungen

Plus Im KJF-Berufsbildungs- und Jugendhilfezentrum St. Nikolaus wird in nächster Zeit einiges umgenutzt. So wird aus dem Bunker ein Archiv. Was sich noch ändert.

Von Peter Wieser

Im KJF-Berufsbildungs- und Jugendhilfezentrum St. Nikolaus in Dürrlauingen stehen verschiedene Nutzungsänderungen an. Unter anderem soll der sogenannte Bunker, das Haus 12, als Archiv umgenutzt werden. Dem Antrag erteilte der Dürrlauinger Gemeinderat in seiner Sitzung im Bürgerhaus Mönstetten das gemeindliche Einvernehmen.

