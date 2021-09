Fußball-Kreis würdigt 15 Männer und Frauen aus dem Landkreis Günzburg

Plus Ob als Jugendcoach, Küchenchefin, Platzwart oder Schriftführerin: Viele Menschen engagieren sich jahrelang ehrenamtlich im Fußballverein. 15 von ihnen wurden nun geehrt.

Froh ist Marianne Lindenmayer, dass sie nach der langen Corona-Pause nun wieder jedes zweite Wochenende im Sportheim der FVgg Oberwaldbach-Ried frische Wurstsemmeln oder Käsebrötchen belegen darf. „Hungrige Leute brauchen doch etwas zum Essen“, sagt die 70-Jährige, die sich seit 33 Jahren in den Dienst des Sportvereins im 500 Einwohner zählenden Oberwaldbach stellt, und lacht dabei. Sie engagiert sich mit einer Leidenschaft, dass die Mutter von drei Kindern und sieben Enkeln den Verein als ihre „zweite Familie“ bezeichnet.