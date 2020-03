vor 49 Min.

Ehrungen beim Kameradschaftsverein

Johann Mengele ist seit 50 Jahren dabei

Die Mitglieder des Soldaten- und Kameradschaftsvereins Scheppach trafen sich vor Kurzem zu ihrer diesjährigen Generalversammlung. Josef Hildensperger, der Vorsitzende des Vereins, begrüßte zu Beginn der Versammlung die anwesenden Mitglieder, darunter den Zweiten Bürgermeister der Marktgemeinde Jettingen-Scheppach, Hermann Högel, sowie Werner Grunenberg vom VdK.

Hildensperger lobte die Aktivitäten des Vereins während des vergangenen Jahres. So war der Verein mit seiner Fahnenabordnung an zahlreichen kirchlichen und kulturellen Festen beteiligt. Nach diesen Ausführungen verlas Horst Merkl, der Schriftführer des Vereins, das Protokoll des vergangenen Jahres. Hermann Högel bedankte sich bei dem Verein für die jährliche Ausrichtung der Männer- und Soldatenwallfahrt.

Anschließend standen Ehrungen langjähriger Vereinsmitglieder an. Geehrt wurde als 25-jähriges Mitglied der Schriftführer Horst Merkl. Auf 40 Jahre Mitgliedschaft zurückblicken können Jakob Seiter, Leo Ittner und Ulrich Högel, 50 Jahre ist Johann Mengele dabei.

Die nächste Wallfahrt findet am 17. Mai statt. Die Fronleichnamsprozession, bei der sich der Verein mit seiner Fahne beteiligt, ist am 14. Juni. Der Verein wird am 2. August wieder bei der Kreiswallfahrt in Waldheim vertreten sein. (zg)

