Ein Burgauer Schlagersänger ist 50 Wochen unter den besten 50

Michael Fischer ist Schlagersänger, Songwriter, Komponist, Produzent und hat eine große Fangemeinde. Nun kam eine neue Auszeichnung zu seiner Sammlung hinzu.

Von Peter Wieser

Das Wohnhaus in der Wettenhauser Straße in Burgau wirkt eher unscheinbar, was darin passiert, das wissen die wenigsten. Ein Schild weist darauf hin, dass sich dort ein Tonstudio befindet – der Arbeitsplatz von Michael Fischer. Er ist nicht nur Schlagersänger, sondern auch Komponist, Produzent und Songwriter.

Auf einem Regal stehen verschiedene Auszeichnungen, nur einige von denen, die sich im Laufe der Jahre angesammelt haben. Vor kurzem ist bei der 10. DJ-Hitparade in Düsseldorf eine weitere hinzugekommen: „50 Wochen Top 50“ steht darauf. Für seien Song „Mehr als mein Leben“ hat er vor kurzem den Award für 50 Wochen ununterbrochene Präsenz in den deutschen DJ-Charts erhalten.

"Der Song darf nicht auf die Nerven gehen"

„Du musst einen Song haben, der nicht irgendwann auf die Nerven geht“, sagt der 37-Jährige. Charts gebe es wie Sand am mehr, die DJ-Charts seien die aussagekräftigsten. Von den mehr als 3000 DJs in Deutschland wird bei diesen offiziell nur das gevotet, was auch tatsächlich gespielt wird.

Den Award zu bekommen, das schafften eigentlich nur die Großen. Fischer nennt Namen wie Michelle oder Maite Kelly. Jetzt sei er eben auch dabei, fügt er schmunzelnd hinzu. Inzwischen ist „Mehr als mein Leben“ von seinem neuen Song abgelöst: „Wo bist Du“ befindet sich derzeit auf Platz sechs, Tendenz steigend.

Mal verpönt, mal geliebt: Die Geschichte des deutschen Schlagers 1 / 8 Zurück Vorwärts Begriff: „Schlager“ bezeichnet ursprünglich ein gut verkäufliches Produkt, synonym zu „Kassenschlager“ oder „Verkaufsschlager“. In der Musik wurden zunächst lediglich Lieder so genannt, die tatsächlich einen großen Erfolg vorzuweisen hatten. Etwa ab den 1920ern bezeichnete der Begriff eine eigene Musikgattung, unabhängig vom Einspielergebnis.

Definition: Wissenschaftlich gesehen existiert keine genaue Definition von Schlager. Allgemein gibt es jedoch einige Merkmale, die Schlagerlieder gemein sind. Sie haben eingängige Rhythmen und Texte, die man einfach mitklatschen und mitsingen kann, behandeln leichte Themen wie Liebe und Leidenschaft und sind in deutscher Sprache verfasst. Die musikalischen Übergänge zu Volksmusik, Pop, Jazz und Rock sind fließend.

Anfänge: Der Begriff Schlager hat seine Ursprünge im Wien des späten 19. Jahrhunderts. Damals tauchte die Bezeichnung im Zusammenhang mit erfolgreichen Operetten und Singspielen auf. Nach dem Ersten Weltkrieg entwickelte sich daraus eine eigene Musikrichtung, die sich dank Stars wie Marlene Dietrich oder den Comedian Harmonists sowie den neuen Verbreitungsformen Radio und Schallplatte schnell etablierte.

NS-Zeit: Der Aufschwung des Schlagers fand in der NS-Zeit ein Ende. Die Nazis schalteten das Genre gleich und nutzten es zur Verbreitung von Propaganda und Durchhalteparolen.

Nachkriegszeit: Nach dem Ende des Kriegs war zunächst Musik gefragt, mit der sich der harte Alltag vergessen ließ. Der Schlager thematisierte seichte Themen wie Liebe und Heimat und bot so die Möglichkeit, sich in Tagträume zu stürzen. Mit dem Aufkommen von US-amerikanischer Musik feierte die rebellische Jugend lieber zu Beat und Rock ’n’ Roll. Der Schlager galt für viele nun als spießig und unzeitgemäß.

Zeitgeist: Doch auch der Schlager passte sich ein wenig der rebellischen Stimmung der 1960er an. In den Liedern fanden sich zum Teil sozialkritische Themen. Beispiel: „Ich will nen Cowboy als Mann“ von Gitte Hænning, die sich für das Selbstbestimmungsrecht der Frauen einsetzte. Auch das Wirtschaftswunder und die Gastarbeiterwelle wurden besungen.

Fernsehen: Musiksendungen wie die ZDF-Hitparade rückten das Genre in den 1970ern wieder in den Fokus. Vor allem die linksintellektuelle Szene blieb dem Schlager gegenüber aufgrund seiner Rolle in der NS-Zeit jedoch misstrauisch.

Rückkehr: In den 1980ern dominierte die Neue Deutsche Welle den Musikmarkt. Der Schlager verschwand weitestgehend von der Bildfläche. Eine Rückkehr feierte er dann in den 1990ern. Künstler wie Guildo Horn und Dieter Thomas Kuhn brachten den Schlager zurück – wenn auch zunächst unter dem Deckmantel der Ironie. (ands-)

Begonnen hat Michael Fischer schon mit elf, er hatte Klavierunterricht erhalten und spielte bereits mit zwölf als Alleinunterhalter bei Geburtstagen und Hochzeiten. Von Beruf ist er ausgebildeter staatlich geprüfter Gesangslehrer. 2012 startete er offiziell seine Solokarriere im Schlagergeschäft. Fischer nennt Bezeichnungen, wie „Dance Schlager“ und „Dance Pop“ mit deutschen Texten – eine Art von neuem Schlager, der, wie er sagt, damals noch nicht so recht in eine bestimmte Schublade gepasst habe.

Sein Manager ist Moderator Uwe Hübner

Für die Masse sei dieser nicht mehr der übliche bekannte, für die Pop-Radiosender sie dieser wiederum immer noch zu sehr „Schlager“ gewesen. Gerade dadurch und mit seinem Mentor und Manager Uwe Hübner, der bis Ende 2000 die ZDF-Hitparade moderierte, habe er auf sich aufmerksam gemacht. Er sei zwar ziemlich bekannt, das Ganze aber sei branchenbedingt, fährt Fischer fort.

Das Geschäft sei früher schon schwierig gewesen, heute sei es extrem hart. Er habe eben Glück gehabt. Trotzdem: Michael Fischer hat eine riesige Fangemeinde und tritt vor allem bei den großen Schlagerpartys in Nordrhein-Westfalen in Städten wir Bochum, Gelsenkirchen oder Oberhausen vor Zehntausenden von Menschen auf. Im Frühjahr und im Herbst fliegt er teileweise zwei bis drei Mal in der Woche nach „Malle“ und begeistert auch dort seine Fans. Nach Mallorca habe er eigentlich nie hinwollen, da sei er eher hineingerutscht.

Seine Songs handeln meist von Liebe

Es gab eine Zeit, da hatte der Schlager nicht gerade den besten Ruf. Heute ist das wieder anders. „Wenn deutsche Texte kommen, die im Ohr hängen bleiben und die die Leute kennen, dann singen sie mit“, sagt Fischer. Seine Songs handeln zumeist von Liebe. „Ich bin ein glücklicher Mensch, ich habe eine Frau und zwei Kinder. Da kann man keine depressiven Texte schreiben.“

Dennoch kann es vorkommen, dass in seinem Studio schon einmal für jemanden etwas entsteht, das in Richtung Rock und Pop geht. Michael Fischer singt nicht nur, er schreibt und produziert auch, sozusagen als sein zweites Standbein. Dabei arbeitet er regelmäßig mit dem Sänger, Komponisten und Produzenten Steffen Jürgens zusammen und es tauchen Namen auf, wie Andrea Berg, Vanessa Mai oder Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack.

Am 26. Dezember findet der "Weihnachtstanz" statt

Am Donnerstag, den 26. Dezember, findet in der Burgauer-Kapuzinerhalle der „Weihnachtstanz mit Michael Fischer“ statt, eine Tanzveranstaltung, die es seit mehreren Jahren gibt und die stets bestens besucht ist. Eigentlich könnte Michael Fischer in München, Köln oder, so wie andere, auf Mallorca leben. „Burgau ist mein Ruhepol. Ich habe alles was ich brauche und dafür keinen Stress. Du kannst hier herunterkommen.“

