15:31 Uhr

Ein Toter bei schwerem Unfall auf der A8

Ein Unfall mit Lastwagen hat sich auf der A8 zwischen Burgau und Günzburg ereignet - mit tragischem Ausgang.

Auf der A8 in Fahrtrichtung Stuttgart hat sich am Dienstag gegen 14.20 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall zwischen den Anschlussstellen Burgau und Günzburg ereignet. Für einen Lkw-Fahrer kam jede Hilfe zu spät, er starb noch an der Unfallstelle. Wie die Polizei nun mitteilt, wollte ein Fahrer eines Abschleppwagens ein Pannenfahrzeug aufladen. Ein 47-jähriger Lkw-Fahrer erkannte das zu spät und touchierte den Seitenspiegel des Abschleppers. In der Folge fuhren zwei weitere Lkw-Fahrer auf. Ein Dritter konnte noch rechtzeitig abbremsen.

Ein 35-jähriger Lkw-Fahrer starb noch an der Unfallstelle

Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Führerhaus eines 35-jährigen Sattelzugfahrers komplett eingedrückt. Für ihn kam jede Hilfe zu spät. Der 37-Jährige wurde leicht verletzt. Er wurde mit dem Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der 47-jährige Fahrer blieb unverletzt. Den Sachschaden beziffert die Autobahnpolizei Günzburg auf insgesamt ca. 400.000 Euro.

Die Autobahn musste in Fahrtrichtung Stuttgart zunächst komplett gesperrt werden. Der Verkehr staut sich noch immer, die Umleitungsstrecken sind überlastet. Der Rettungsdienst war mit mehreren Fahrzeugen und einem Hubschrauber im Einsatz, auch die Feuerwehr Burgau war vor Ort.

Die Autobahnpolizei Günzburg nahm die Ermittlungen auf. Zur Klärung des genauen Unfallsachverhalts waren zwei Gutachter vor Ort. Derzeit wird der Verkehr an der Unfallstelle einspurig vorbeigeleitet. Die Bergungsarbeiten dauern bis ca. 21 Uhr an. (obes, gz, juwue, pm)

