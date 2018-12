Ein kleines Gespenst spukt im Forum am Hofgarten

Die Kolpingbühne präsentiert in diesem Jahr „Das kleine Schlossgespenst“ im Forum am Hofgarten. 25 junge Laienschauspieler führen das Stück mit ihren Regisseurinnen Nicola Bader und Brigitte Lang fünfmal für etwa 4000 Schüler auf. Am Freitagabend folgt eine öffentliche Aufführung.

Bild: Philipp Wehrmann