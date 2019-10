vor 6 Min.

Ein neues Feuerwehrhaus für Ellzee

Wann das Projekt realisiert wird, soll der neue Rat entscheiden

Von Emil Neuhäusler

Die Freiwillige Feuerwehr Ellzee erhält ein neues Feuerwehrgerätehaus im Gewerbegebiet „Zur Schönhalde“ in Ellzee. Der Gemeinderat erteilte einem entsprechenden Bauantrag das gemeindliche Einvernehmen. Ob die Realisierung bereits im nächsten Jahr stattfindet, konnte Bürgermeister Karl Schlosser nicht mit Sicherheit sagen. Der im kommenden Jahr neu zu wählende Gemeinderat wird entscheiden, ob nach dem Friedhofsneubau bereits wieder ein neues Millionenprojekt angepackt werden kann.

Michael Unterholzner vom Sachgebiet Bauverwaltung in der VG Ichenhausen erläuterte den Bauplan, der bereits mit dem Landratsamt, der Zuschussstelle bei der Regierung von Schwaben und mit den Kommandanten abgestimmt worden ist. Das geplante Gebäude soll als einheitlicher Baukörper im Stile eines Industriebaus ausgeführt werden. Vorgesehen sind drei Stellplätze für Feuerwehrautos, Sozialräume, Lagerräume sowie ein Raum für den Bauhof. Das Gebäude wird ca. 35 Meter lang und 14 Meter breit. Die Kostenschätzung liegt bei ca. 1,5 Millionen Euro.

Es werden einige Befreiungen von den Festsetzungen des Bebauungsplanes „Gewerbegebiet Schönhalde“ benötigt. Das geplante Gebäude erstreckt sich über zwei Gewerbegebietsabschnitte. Für den östlichen Teil des Gebäudes, im Bereich III liegend, werden alle Vorgaben des Bebauungsplanes eingehalten. Im westlichen Teilbereich bedarf es Ausnahmegenehmigungen. Die dort zulässige Dachneigung von 36 bis 45 Grad für Wohngebäude sowie Büro- und Verwaltungsgebäude wird, um ein durchgehendes Dach zu gewährleisten, auf 10 Grad herabgesetzt. Weiterhin wird eine Zweigeschossigkeit ermöglicht und eine Ost-West-Ausrichtung des Gebäudes.

Vergeben wurden zwei Aufträge über 8000 und 16000 Euro zur Sanierung der Friedhofsmauer in Hausen für Malerarbeiten und die Herstellung einer neuen Mauerwerksabdeckung. Enthalten ist darin der Rückbau der bestehenden Biberdachplatten sowie die Erstellung einer Holzkonstruktion auf dem Mauerwerk, über welche eine Blechabdeckung aus Kupfer kommt.

Unter „Verschiedenes“ wurde gefordert, die Bushaltestelle in der Bahnhofstraße in Ellzee besser abzusichern, da es dort immer wieder zu gefährlichen Situationen komme. Im Visier haben die Gemeinderäte vor allem einen Kieslastwagenfahrer, der rücksichtslos durch die Gemeindestraßen fahre. Bürgermeister Schlosser will abklären, welche Lösung hier am meisten Wirkung zeigt.

