13.11.2019

Ein sicherer Ort für Frauen in Not

Seit 25 Jahren gibt es die Einrichtung in Ichenhausen

Der Förderkreis „Ja zum Leben“ feierte 25 Jahre Mutter-Kind-Haus Martha in Ichenhausen mit einem Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Johannes Baptist, einem Gedenken am Denkmal für das Leben und einem anschließenden Empfang im Heinrich-Sinz-Haus. 25 Jahre Haus Martha bedeutet seit 25 Jahren konkrete Hilfe in Form eines Zuhauses und weiterer Unterstützung für Schwangere und Alleinerziehende in Not.

Den Gottesdienst feierte Pater Jonas Schreyer gemeinsam mit Domdekan Bertram Maier, der bereits das Haus Martha eingeweiht hatte und sich freute, zum „silbernen Jubiläum“ wieder in Ichenhausen zu sein. In seiner Predigt ging Domdekan Maier generell auf das „Ja zum Leben“ sowie darauf ein, dass das „Ja zum Leben“ in manchen Situationen auch Unterstützung und Hilfe brauche. Und genau diese konkrete Form der Unterstützung von Mitmenschen in Notsituationen sei mit dem Mutter-Kind-Haus seit nunmehr vielen Jahren verwirklicht. Musikalisch gestaltet wurde der Gottesdienst von der Ichenhauser Organistin Anne Liebe und Diplom-Trompeter Thomas Seitz.

Beim anschließenden gemeinsamen ökumenischen Gebet am Denkmal für das Leben trug die evangelische Pfarrerin Christa Auernhammer das bewegende Gebet einer Frau vor, in welchem diese ihre Notlage schildert, die sie schlussendlich zu einer Abtreibung veranlasst hat sowie gleichsam ihre Hoffnung ausdrückt, dass ihr ungeborenes Kind seinen Platz und seine Heimat bei Gott habe. Dieses Bewusstsein für die Notlage mancher Frau war schließlich auch das Thema beim Empfang im Heinrich-Sinz-Haus, der von drei Schülerinnen des Maria-Ward-Gymnasiums musikalisch umrahmt wurde. Die Bedeutung eines Zuhauses legte zunächst Pfarrerin Christa Auernhammer dar.

Die Vorsitzende des Diözesanrats Hildegard Schütz betonte, wie wichtig es für Frauen in Not sei, einen Ansprechpartner zu finden und ein Zuhause zu haben. Auch der Schirmherr Landrat Hubert Hafner hob die Wichtigkeit eines Zuhauses hervor und dass diese Tatsache vor nunmehr 25 Jahren zur Eröffnung des Hauses Martha geführt habe. Hildegard Regensburger, die Vorsitzende des Förderkreises, habe erkannt, dass ein Ort, ein Zuhause eine wichtige konkrete Hilfe für Frauen in Not und für ihre Entscheidung zum Kind sei. Deswegen habe sie als unermüdlicher Motor die Eröffnung eines Hauses für Mütter und ihre Kinder zielstrebig verfolgt, sodass das Haus Martha schließlich in Ichenhausen eröffnet werden konnte.

Die enge und gute Verbindung und Zusammenarbeit des Förderkreises mit der Stadt Ichenhausen, die das Gebäude zu vier Appartements umbaute und seit Beginn an den Förderkreis vermietet, hob Bürgermeister Robert Strobel hervor, der zugleich stellvertretender Vorsitzender des Förderkreises ist. In seiner Funktion als Bürgermeister der Stadt Ichenhausen dankte er gleichsam Hildegard Regensburger für ihr langjähriges ehrenamtliches Engagement für die Stadt. Neben der konkreten Hilfe ist die Schaffung des Bewusstseins für die Sensibilität des Themas Leben und Lebenswürde von Anfang an ein weiteres großes Anliegen des Förderkreises.

So konnte im Oktober in Kooperation mit dem Maria-Ward-Gymnasium eine Veranstaltung zum Thema Lebensschutz durchgeführt werden. Der Schulleiter der Maria-Ward-Schulen Christian Hertrich legte dar, wie wichtig ihm neben der Wissensvermittlung an die Schülerinnen besonders deren Wertebildung sei und dass er aus diesem Grund die Zusammenarbeit mit dem Förderkreis sehr begrüße. Zur Intensivierung dieser Zusammenarbeit wurden die Maria-Ward-Schulen von Monika Wiesmüller-Schwab, der Dritten Vorsitzenden des Förderkreises, als Botschafter für das Leben ausgezeichnet. (zg)

