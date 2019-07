vor 44 Min.

Ein tolles Team

Stefanie Engelhardt ist Bayerns jüngste Rettungshundeführerin der Johanniter

Die 20-jährige Stefanie Engelhardt ist mit ihrer Hündin Luna die jüngste Rettungshundeführerin der bayerischen Johanniter. Als Mitglied der Johanniter vom Standort Kötz hat sie am vergangenen Wochenende bei der Johanniter-Rettungshundestaffel Landsberg a. Lech an einer bundesweit ausgeschriebenen Prüfung in Fläche und Trümmer teilgenommen. Von 23 Teams, die an den beiden Tagen angetreten waren, haben elf die sehr anspruchsvolle Prüfung bestanden. Mit 17 Jahren hatte Stefanie Engelhardt in der Rettungshundestaffel Schwaben angefangen. Ab sofort darf sie mit ihrer Leonberger-Appenzeller Hündin Luna in Sucheinsätze gehen. Die Prüfung ist zwei Jahre gültig. Die Staffelleitung mit Michaela Saiko und Peter Braun, die Stefanie und Luna auch ausgebildet haben, sind stolz auf das neue Team mit dem Rufnamen Akkon Kötz 59/21-6. (zg)

