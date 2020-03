vor 34 Min.

Eine Broschüre mit Grautkrapfa und Hagamoisa

Das Werk von Robert Hieber erinnert daran, wie früher in Offingen Schwäbisch gesprochen wurde. Warum es auch ein Wörterbuch für Einheimische sein soll.

Von Peter Wieser

Grautkrapfa, also Sauerkraut in ausgewalztem Nudelteig und in der Pfanne geschmort, sind eine schwäbische Spezialität. Bloamahäfa sind Blumentöpfe und Hagamoisa sind Ameisen. Wenn jemanden „a Hagamois aabieslad hat“, dann bedeutet das, dass dieser von einer solchen gebissen wurde. Rund 1300 solcher schwäbischen Begriffe und Redewendungen sind in der 36-seitigen Broschüre „Offingerisch“, die Offingens früherer Zweiter Bürgermeister Robert Hieber in Zusammenarbeit mit der Marktgemeinde als Herausgeber verfasst hat, nachzulesen. Dass diese ausgerechnet am 21. Februar, dem Internationalen Tag der Muttersprache, erschienen ist, das sei Zufall, erklärt Hieber schmunzelnd.

„Offingerisch“ befasst sich mit dem schwäbischen Dialekt, wie er einst in Offingen und der Umgebung gesprochen wurde, und ist die sechste Broschüre , die Robert Hieber unter dem Überbegriff „Unser Offingen “ verfasst hat. In einer der früheren Ausgaben geht es um die Donau und wie sie reguliert wurde, eine andere setzt sich mit den Veränderungen des Markts während des 19. Jahrhunderts auseinander, und unter dem Titel „Offinger Wirtschaftsgeschichte(n)“ geht es um die früheren Gastwirtschaften und deren Traditionen. Dinge, die nicht in Vergessenheit geraten sollen, nennt es Hieber.

Ein Schwäbisch nicht nur für "Reing’schmeckte"

Mit seiner neuen Broschüre knüpft er auf unterhaltsame und amüsante Weise direkt an diesen Gedanken an – mit einem Schwäbisch nicht nur für „Reing’schmeckte“, sondern auch für Einheimische: „Gerade bei der jüngeren Generation wird immer weniger Dialekt gesprochen“, erklärt Hieber. Der Dialekt verschwinde und das sei schade. Begriffe wie „lecker“ oder „cool“ habe es früher nicht gegeben. Da sei etwas entweder „guat“ oder „ganz guat“ gewesen. Ähnlich sieht es Zweiter Bürgermeister Florian Haupeltshofer : Die Broschüre gebe einen Einblick, wie man in Offingen in früheren Zeiten bestimmte Wörter auf Schwäbisch ausgesprochen habe.

Auf die Frage, weshalb der Titel „Offingerisch“ lautet, antwortet Hieber spontan und natürlich auf Schwäbisch: „Weil ich a Offinger bin.“ Orientiert habe er sich an dem Buch „Muaters Moul ond Vaters Riesl“ von Brigitte Schwarz aus Edelstetten. Das Schwäbisch der aus Ettringen stammenden Autorin komme dem hiesigen Dialekt sehr nahe und er habe es in das „Offingerische“ umgesetzt. Eine Übungseinheit für die Praxis beinhaltet die Broschüre ebenfalls: Mit dem „G’schichtle über a Tellersulz“, in dem „dr Bua em Vat’r hoimlich sei guata, kiahla Sulz weggessa hat“, kann der Leser die gelernten Vokabeln gleich einmal anwenden oder nicht bekannte schwäbische Begriffe nachschlagen.

Die Broschüre ist in einer Auflage von 750 Stück erschienen. Erhältlich ist sie ab sofort zum Preis von fünf Euro im Bürgerbüro im Offinger Rathaus sowie bei der Raumausstattung Keis in Offingen.

