vor 38 Min.

Eine Gemeinde mit soliden Finanzen

Winterbach kommt ohne neue Kredite aus. Und für die nächsten Jahre gibt es noch Spielräume

Der Bürgermeister gab sich bescheiden. „Wir sind nicht unzufrieden“, erklärte Karl Oberschmid, nachdem der Gemeinderat am Mittwochabend einstimmig den Haushalt für das laufende Jahr verabschiedet hatte. Die ganz großen Summen werden in der kleinen Holzwinkel-Gemeinde mit den Ortsteilen Winterbach, Waldkirch und Rechbergreuthen natürlich nicht bewegt. Dafür steht die Gemeinde auf finanziell soliden Beinen. Weshalb Karl Oberschmid eben „nicht unzufrieden“ ist.

Die wichtigsten Eckdaten des Haushalts 2020 erläuterte den Gemeinderäten Kämmerin Manuela Hesse von der Verwaltungsgemeinschaft. Der Verwaltungshaushalt, über den der laufende Betrieb finanziert wird, liegt bei rund 1,38 Millionen Euro. Das sind 70000 Euro mehr als im Vorjahr. Der Vermögenshaushalt, also die geplanten Investitionen, umfasst knapp 1,18 Millionen, etwa 1,1 Millionen weniger als 2019. Der Grund: Der Bau eines Radweges von Rechbergreuthen nach Baiershofen (Gesamtkosten 1,9 Millionen) musste im Wesentlichen schon 2019 finanziert werden, größere Investitionen waren voriges Jahr auch bei der Ausweisung neuer Baugebiete fällig.

Die wichtigsten Einnahmen der Gemeinde sind die Einkommensteuer mit einer halben Million, die staatlichen Schlüsselzuweisungen mit 277000 Euro, die Gewerbesteuer mit 70000 Euro und die Grundsteuern A und B mit zusammen etwa 69000 Euro.

Die größten Ausgaben sind die Kreisumlage, die gegenüber dem Jahr 2019 um 30000 Euro auf 355000 Euro steigt sowie die Umlagen für die Verwaltungsgemeinschaft Haldenwang, die Grundschule Dürrlauingen, die Mittelschule Burgau und den Abwasserverband Winterbach mit insgesamt rund 564000 Euro. Manuela Hesse nannte eine Reihe weiterer Ausgaben. Der Betrieb des Kindergartens kostet rund 240000 Euro, nach Abzug der Einnahmen muss die Gemeinde ein Defizit von 111000 Euro ausgleichen. Mehr als 51000 Euro kostet der Unterhalt gemeindlicher Straßen, 20000 Euro sind für die Ausrüstung der drei Ortsteilwehren im Etat eingeplant. Für den Erwerb von Grundstücken will Winterbach 100000 Euro aufwenden, die gleiche Summe verschlingt der weitere Breitbandausbau im Gemeindebereich. An der Schulstraße sollen fünf neue Bauplätze geschaffen werden, dafür sind 55000 Euro vorgesehen, acht weitere Bauplätze sind im Gebiet „Westliches Lehen“ in Rechbergreuthen geplant, Planungs- und Baukosten sind mit 246000 Euro veranschlagt.

Bis 2017 war Winterbach schuldenfrei. Angesichts der großen Investitionen in den Jahren 2018 und 2019 mussten Kredite in Höhe von einer halben Million aufgenommen werden. In diesem Jahr kommt die Gemeinde aber ohne neue Kredite aus. Den momentanen Schulden von etwa 500000 Euro stehen Rücklagen in gleicher Höhe gegenüber. „Wir haben also noch Spielräume für die kommenden Jahre“, fasste Bürgermeister Karl Oberschmid abschließend zusammen. (kai)

