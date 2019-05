vor 57 Min.

Eine Ode an den Frühling

Mit viel Vivaldi und einer Prise Mozart brachte der Burgauer Kammerchor den Musikalischen Frühling in die Stadtpfarrkirche Burgau. Auch der Chornachwuchs bekam Sitz und vor allem Stimme an diesem Wahlsonntag

Von Helmut Kircher

Man sollte nicht glauben, wie viel Eleganz und Bravour, wie viel barocken Biedersinn und glanzgebürstete Populärromantik sich in schmale 50 Minuten packen lassen. Dass man es kann, zeigte sich beim Konzert des Burgauer Kammerchors, mit einem Violinkonzert, mit einer Konzertmesse und dem schmelzenden Melos einer chorischen Delikatesse aus den Kinderkehlen einer Grundschule.

Vivaldi? Ist das nicht der mit dieser vielgedudelten Wetterkarte? Mit diesen achtzig – oder sind es einhundertachtzig? – Einspielungen, die den CD-Markt überschwemmen und mit streichersatter Mehlschwitze ganzjährig als Werbeträger aller vier Jahreszeiten nerven? Nun ja, ein bisschen was ist schon dran an dieser Einschätzung. Antonio Vivaldi (1678-1741), an Asthma und Herzbeschwerden leidend, schuf 1720 mit seinen „Le quattro stagioni“ (Die vier Jahreszeiten) den erfolgreichsten Konzertzyklus seiner Zeit, dessen Popularität kein anderes Werk je erreichen konnte.

Klaus Nerdinger, Konzertmeister des in Burgau fast schon beheimateten Orchesters Sinfonietta Lamagna, übernahm im ersten Teil von Vivaldis Opus 8 „La Primavera“ (Der Frühling) den Part des Violin-Solisten. Er gehört allerdings nicht zu jenen Violinexzentrikern, die Vivaldis bilderpralle Jahreszeitenmusik um jeden Preis in gestalterische Extreme treiben wollen, die zwanghaft auf der Suche nach interpretatorischem Schnickschnack sind, nach Effekthascherei und Neudeutungen. Er nutzt die literarisch-plastische Bildvorlage des vorgestellten Sonetts als Inspirationsquelle für eine ausdrucksstarke Deutung und eine „geerdete“ Klangkulisse der Natur. Natürlich mit der Violine als virtuosem „Helden“ der Geschichte und dem Streichorchester als tonmalerischem Klangtransformator für blühende Wiesen, murmelnde Quellen und rauschende Bächlein. Mit routiniertem Schwung, gestalterisch souveränem Zugriff auf Arpeggien und halsbrecherischer Fingerakrobatik, gibt er, sowohl mit Donnergrollen und Gewitterblitz, als auch mit Blättersäuseln und Vogelgezwitschere, Vivaldis Megahit gestalterischen Raum und vibratosattes Gewicht. Eine Ode an den Frühling.

Wie dirigiert man einen chorisch dringend benötigten Nachwuchs an den Schwellmuskeln einer übermächtigen Pop-Armada vorbei? Vielleicht, indem man einen mutigen Bogen spannt zwischen sangesfreudigen Grundschülern und einer mozärtlich-gepuderten Vokalkontur. Dem auf „light“ transponierten „Alleluja“ aus Mozarts kulturellem Tafelsilber, der Prachtmotette „Exsultate, jubilate“. Von Herwig Nerdinger vokal entschärft, auf kinderstimmliche Machbarkeit geglättet und von den sanglich entflammten Nachwuchssängerinnen und -sängern mit Chic und Charme direkt aus der Seele gesungen. Gibt musikalischen Sinn und hat – wer weiß? – vielleicht auch praktischen Zweck.

Vivaldis zwölfteilige Gloria-Vertonung dürfte, wie die meisten seiner Stücke, für die Mädchen des Waisenhauses „Ospedale della Pieta“ bestimmt gewesen sein, an dem er Musiklehrer war und durch die Publikumsgunst seiner Kompositionen auch den Geldfluss am Laufen zu halten wusste. Genau genommen kommen seine Sakralwerke den zeitgenössischen Opern sehr nahe. Sein Gloria D-Dur RV 589 für Soli, Chor und Orchester gehört zu den bekanntesten, ja packendsten Vokalwerken aus dem Barock. Schon das von Oktavsprüngen bereicherte, festlich feierlich einführende „Gloria in excelsis Deo“ bringt die Farbenpracht des Gesamtstückes zum Leuchten.

Von bewegender Innerlichkeit das klangsatte „Et in terra“, vom feinschliffig geschärften Chor in homogene Text-Ton-Verschmelzung eingebunden. Sanft schwerelos das von den Solistinnen (Katharina Maria Mazalla Zenk Sopran I und Miriam Galonska Sopran II) melismenverzierte, ausgereift subtile „Laudamus te“, das „Domine Deus“ mit seinem, von der Oboe umschmeichelten sinnlich-süßen Kolorit und die vom Sopran I virtuos elegisch hingetupfte Pater-Vokalise. Vivaldi-Esprit pur beim Miserere des „Qui sedes“, von Sopran II mit verspielter Melismenkultur aus emotional tiefster Tiefe geholt, und einer überwältigende „Cum sancto spiritu“- Fuge, die, mit chorisch vehementem Ausdrucksvermögen und engelhaft beseeltem Großformat, direkte Aufnahme findet in die Herrlichkeit Gottes. Amen.

Am Ende zum Lohn für alle Beteiligten: Langanhaltender Applaus, stehend.

