Eine Zeit der Veränderung für die Gläubigen in Günzburg

Die katholischen Pfarreien in Günzburg wachsen zusammen. Auch die Zusammenarbeit mit der evangelischen Gemeinde wird immer enger.

Von Rebekka Jakob

Der Anblick ist längst keine Seltenheit mehr: Seite an Seite stehen Friedrich Martin, der evangelische Pfarrer in Günzburg, mit seinem katholischen Amtskollegen, dem Prodekan des Günzburger Dekanats, Christoph Wasserrab, und erzählen über ihre Arbeit. Es hat sich viel getan bei den christlichen Kirchen in Günzburg, besonders in diesem Jahr.

Für die Stadt Günzburg war das Anlass genug, den traditionellen Besuch bei einer Einrichtung oder Firma zum Ende des Jahres diesmal bei den Kirchen zu machen. Stadträte und Mitarbeiter des Rathauses erfuhren im Pfarrheim von St. Martin, dass nicht nur die in diesem Jahr neu geschaffene Pfarreiengemeinschaft zusammenwächst.

"Die Kirche im Dorf lassen"

Es ist eine Zeit der Veränderung für die Gläubigen, die Ehrenamtlichen Mitarbeiter und die beruflich in der Kirche engagierten. Für die Katholiken in Günzburg ist die Veränderung einschneidend: Aus sechs selbstständigen Pfarreien, sieben Kirchenstiftungen und zehn Gotteshäusern in der Kernstadt und den Stadtteilen wächst hier gerade eine Einheit zusammen (Lesen Sie dazu: Kirchenreform: Eine neue Gemeinschaft mit zehn Gotteshäusern). Pfarrer Christoph Wasserrab machte deutlich, was dabei wichtig ist: Man wolle „die Kirche im Dorf lassen“ und den einzelnen Pfarreien so viel Selbständigkeit wie möglich erhalten.

Dabei solle aber gleichzeitig die Gemeinsamkeit genutzt werden. „Jede der Pfarreien hat ihre eigene Art, die es auch weiterhin geben darf. Bei Heilig Geist beispielsweise spiele die Kirchenmusik eine ganz wesentliche Rolle – „das heißt aber nicht, dass sich alle anderen daran ebenfalls anpassen müssen.“ Die Frage nach einer gemeinsamen Gottesdienstordnung habe das Koordinationsteam, das derzeit noch den späteren Pastoralrat der Gemeinschaft ersetzt, serh gut hinbekommen: „Alle im Team haben daran mitgearbeitet.“

Zusammenwachsen über Ortsgrenzen hinaus

Das Zusammenwachsen in der Gemeinschaft über die Ortsgrenzen hinaus ist für die 4600 Gemeindeglieder der evangelischen Kirche in Günzburg schon länger Realität. Pfarrer Friedrich Martin führte den Gästen aus Stadtrat und Rathaus vor Augen, dass zur Günzburger Gemeinde auch Gläubige aus Bibertal, Gundremmingen, Offingen und Rettenbach oder Kötz gehören. Und die Kirchen denken und handeln weit über die Belange der eigenen Mitglieder hinaus, wie die beiden Pfarrer deutlich machten: Einrichtungen wie die Wärmestube des SK und der Flohmarktladen hätten eine große Bedeutung. „Hier werden Menschen aufgehoben, die sonst liegen bleiben würden“, so Pfarrer Wasserrab.

Dass es hier in der Stadt Menschen gebe, für die eine solche Einrichtung notwendig ist, werde víelleicht nicht auf den ersten Blick offensichtlich. „Wir haben hier in Günzburg keine Gruppen von Menschen, die unter der Brücke schlafen. Das läuft alles eher versteckt ab.“ Er habe Hochachtung vor den Ehrenamtlichen, die dort arbeiten – sie würden nicht immer nur Dankbarkeit erfahren und die ihre Klientel sei nun einmal anstrengend. „Aber die Alternative wäre, dass diese Menschen im Graben landen.“

Die christlichen Gemeinden verbinden

Auch in der evangelischen Kirchengemeinde machen sich Ehrenamtliche für andere stark – Pfarrer Martin nannte hier exemplarisch Rita Jubt, die sich mit aller Kraft für die Belange von Flüchtlingen einsetze. „Ich bin ihr einfach nur sehr dankbar für das, was sie tut.“ Auch die evangelische Flüchtlings- und Integrationsberatung ist im übrigen ein Beispiel für das Zusammenwachsen der christlichen Gemeinden: Sie ist aus dem evangelischen Gemeindehaus ausgezogen und hat ihren Sitz jetzt bei der katholischen Hauptpfarrei St. Martin.

Bürgermeister Anton Gollmitzer erinnerte am Abend beim traditionellen Jahresdämmerschoppen der Stadt in der Kochschule Jekle an einen weiteren Einschnitt in der Region, bei der Menschen zusammengewachsen sind: „Wie war das damals bei der Eingemeindung im Rahmen der Gebietsreform im Mai 1978? Auch das bedurfte großer Anstrengungen, und nicht alle Bürger nahmen den Zusammenschluss mit großem Jubel auf. Dennoch sei der vor 40 Jahren begonnene Prozess erfolgreich.

Ohne Kirchen wäre das soziale Klima in Günzburg rauer

Oberbürgermeister Gerhard Jauernig machte noch einmal deutlich, welche Bedeutung die Kirchen besonders durch ihre soziale Arbeit für die Stadt haben. Staatliche Hilfsprogramme und finanzielle Unterstützung für Menschen in Notlagen gebe es zwar, diese würden aber an Grenzen stoßen. Immer öfter seien es Dienstleistungen und Angebote der Kirchen, die dann einspringen. „Ohne Sie wäre das soziale Klima in Günzburg rauer und vieles schwerer.“

