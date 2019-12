vor 10 Min.

Eine verplante Hochzeit auf der Autenrieder Bühne

Bei der Theaterpremiere der Geselligen Vereinigung Eintracht Autenried gibt es recht verschiedene Ansichten zu einer Trauung. Das hat Folgen.

Von Peter Wieser

„Jetzt han i da Text vergessa.“ Das ging ja schon mal gut los, am Freitag bei der Theaterpremiere im Gasthaus Sommerkeller in Autenried. Dafür waren die Spielregeln, die Jürgen Ganser dem Publikum erklärte, umso eindeutiger: Ist der Vorhang zu, darf geratscht werden. Ist er offen, dann ist Lachen angesagt. „Die Hochzeits(ver)planer“, so heißt der Dreiakter von Beate Irmisch, mit dem die Theaterspieler der Geselligen Vereinigung Eintracht Autenried derzeit dafür sorgen, dass den Zuschauern gar nichts anderes übrigbleibt, als sich an diese Regel zu halten.

Es ist aber auch allerhand: Da wollen der Klaus (David Wolf) und die Moni (Jasmin Kircher) ganz romantisch in der Stephanskirche heiraten und anschließend im „Sanften Lamm“ im kleinen Kreis ihre Hochzeit feiern und alle anderen haben ihre eigenen Vorstellungen.

Ein betrunkener Standesbeamter

Da hätte es das Sportheim doch auch getan, und zwar mit einem „Süpple vom Knorr“ und einem Schnitzel vom Schwein mit Salzkartoffeln und Feldsalat. „Hauptsach’ billig“, sagen Klaus’ obergeizige Eltern, Lisbeth Semmelwein (Hilde Frey) und ihr Mann Egon (Bernd Rettich), dessen Augen sich immer mehr verdrehen, wenn es ums Geld geht. Trauen soll das Paar auch nicht der Pater aus dem Dorf, sondern Lisbeths gleich mitangeschleppter Bruder Gottfried Korn (Jürgen Ganser), Standesbeamter im Ruhestand und dessen Nachname seinem Alkoholkonsum alle Ehre macht.

Elvira Reichenbach (Petra Nowack), Monis Mutter, hat dagegen ganz andere Ideen: Pompös soll es sein, um ja nicht vor solch einem Proletariat zum Gespött der High Society zu werden. Da müssen schon silberne Kerzenleuchter her und das Hochzeitsmahl, die Ochseneier im delikaten Spinatsößle mit Fenchelkartöffelchen in Salbei geschwenkt, soll auch ein exzellenter Wein, ein roter „Schattenau de Puff“, begleiten.

Eine esoterische Hochzeitsplanerin

Dafür hat sie extra Wedding-Planer „Anthony“ Anton Fürzchen (Thomas Madel) engagiert, der die Hochzeit in die richtigen Bahnen lenken soll. Die esoterische, fleißig mit dem Klöppelchen einen Gong schlagende Margit (Paula Wiedemann) geht der angehenden Hochzeitsgesellschaft erst recht auf die Nerven, weil sie sicherzustellen will, dass bei allen auch Zing und Zen im Gleichgewicht sind. Opernstar Clemens Brülls (Michael Zahn) Gehörprobe seines „Ave Maria“ dagegen klingt ebenfalls etwas weit vom Original entfernt.

Das alles kann das Brautpaar natürlich nicht zulassen, Unterstützung kommt von Wirtin Therese (Steffi Madel) und Köchin Herta (Ulli Maier), Meisterin der Küche und gute Seele zugleich. Wäre ja noch schöner, wenn das „Großkotz-Catering“ die eigene Wirtschaft beliefert.

Improvisationsfreudige Darsteller

Bei handfesten Auseinandersetzungen wird an Ausdrücken, vom „naiven Bauratrampl“ bis hin zum „versnobta Schraubadampfer“ nicht gespart. Esoterik-Margit wird zur Hippie-Schachtel, Hochzeitsplaner Fürzchen zum „Hochzeitsdepp“ und „Gottfriedle“ Korn zum „Spritkoffer“ ernannt. Überhaupt sind die Darsteller recht improvisationsfreudig, bei all dem Tumult auf der Bühne ist es schließlich auch kein leichtes, Souffleuse Katja Münster zu verstehen. Beste Lösung: „Jetzt brauch’ i aber an Schnaps“ oder einfach fröhlich mit dem Publikum mitlachen.

Regie führen bei dem Stück Rita Kircher und Manfred Lohr, für die Maske sind Marina König und Petra Veit zuständig. Und wie ist das mit dem Zing und mit dem Zen? Am Ende jedenfalls ist auch das ausgependelt und hat wieder in sein Gleichgewicht gefunden.

Weitere Aufführungen gibt es noch am Freitag, 3. Januar, am Samstag, 4. Januar, und am Sonntag, 5. Januar.

