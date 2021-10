Die Burgauer Eisbären schnappen elf Mal zu

Plus In der Eishockey-Landesliga gelingt ein klarer Heimsieg gegen die Wölfe aus Bad Wörishofen. Für einen Stürmer des ESV Burgau ist es ein ganz besonderer Tag.

Einen starken Auftritt hingelegt hat Eishockey-Landesligist ESV Burgau beim 11:5 (3:0, 6:2, 2:3)-Heimsieg über den EV Bad Wörishofen. Die Eisbären zeigten vor 200 Fans eine wesentlich stärkere Vorstellung als bei der zuvor erlittenen Heimschlappe gegen den SC Reichersbeuern. Bei einer konsequenteren Chancenauswertung hätte der Sieg durchaus noch klarer ausfallen können.