Eishockey

16:56 Uhr

Wird’s jetzt wieder eng für den ESV Burgau?

Plus Die Eisbären verlieren auch das Landesliga-Spitzenspiel in Bad Tölz. Was Coach Heinz Heinrich zu den Ursachen der Niederlage sagt.

Von Uli Anhofer

In den Spitzenspielen dieser Landesliga-Saison haben die Eisbären bisher immer das Nachsehen. Zwei Tage nach der Niederlage in Germering verlor das Eishockey-Team des ESV Burgau am 21. November auch beim SC Reichersbeuern. Nach dem 5:6 (1:3, 2:1, 2:2) in Bad Tölz rutschen die Burgauer vom Platz an der Sonne auf den dritten Platz zurück. Die Fans fragen sich: Wird’s jetzt wieder eng im Kampf um Platz vier und die Teilnahme an der Aufstiegsrunde?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .