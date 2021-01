vor 34 Min.

Entstehen zehn Wohneinheiten mitten in Landensberg?

Mitten in Landensberg könnten zwei Gebäude mit insgesamt zehn Wohneinheiten entstehen (rechts im Bild). Der Landensberger Gemeinderat zeigt nicht nur große Bedenken angesichts der damit verbundenen Parksituation in der Hauptstraße und mit der nahe liegenden Bushaltestelle, sondern auch im Hinblick auf eine Beeinträchtigung des Ortsbilds.

Plus Das Günzburger Landratsamt beurteilt ein vom Gemeinderat Landensberg abgelehntes Bauvorhaben als zulässig – das sorgt nun für Diskussionen.

Von Peter Wieser

Reichen 15 Stellplätze für zehn Wohnungen aus? Und passen zwei Mehrfamilienhäuser mit zehn Wohneinheiten in der Landensberger Hauptstraße überhaupt in das dörfliche Erscheinungsbild? Bereits in früheren Sitzungen hatte sich der Landensberger Gemeinderat mit einer Bauvoranfrage auseinandergesetzt und dieser nicht zugestimmt. Das Landratsamt sieht das jedoch anders.

Landensbergs Bürgermeister Johannes Böse verwies in der jüngsten Gemeinderatssitzung auf ein Schreiben, in dem das Landratsamt die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit des Vorhabens erklärt und die Gemeinde um eine Stellungnahme bis zum 31. Januar bittet. Andernfalls werde das gemeindliche Einvernehmen durch das Landratsamt ersetzt und der Bau genehmigt. Einen Bebauungsplan gibt es in diesem Bereich nicht und auch keine Stellplatzverordnung.

Für einen Zehn-Parteien-Komplex reiche eine Tiefgarage mit zehn Stellplätzen und mit fünf weiteren auf dem Grundstück nicht aus, sah es Bürgermeister Böse. Man müsse von mindestens 20 Bewohnern ausgehen und damit auch von 20 Fahrzeugen. Unter der Voraussetzung, dass diese Anzahl an Stellplätzen nachgewiesen werde, könnte er dem Vorhaben zustimmen. „Wenn wir komplett ablehnen, wird das Landratsamt trotzdem das Einvernehmen erteilen“, sagte der Bürgermeister. Möglicherweise würde der Bauherr auf acht Wohneinheiten reduzieren, gegebenenfalls könnte für die Errichtung weiterer Stellplätze die Gemeinde Grund abtreten.

Die Landensberger Ratsmitglieder zeigen große Bedenken

Hedwig Bierlein sah das Vorhaben vor allem aufgrund der räumlichen Enge als äußerst kritisch: Sie könne dem nicht zustimmen. Man sei hier im Gremium, um das Wohlbefinden der Bürger und damit auch das der Anwohner zu vertreten. Viele Wohneinheiten geballt auf möglichst wenig Raum mögen städtebaulich sinnvoll sein, dörflich gesehen weiche es erheblich vom Ortsbild ab. Die Parksituation werde sich auf der Ortsdurchgangsstraße abspielen und zudem mit der nahe gelegenen Bushaltestelle kollidieren.

Auch die anderen Räte zeigten große Bedenken – schon aufgrund der Mächtigkeit der Gebäude. Zweiter Bürgermeister Fritz Grasberger meinte: Das Ansinnen des Bauherrn sei zwar positiv zu bewerten und es schließe eine Lücke. Aber es gebe klar die Regelung, dass sich ein Bau in die nähere Umgebung einfügen müsse. Nur von 20 Parkplätze auszugehen halte er für unrealistisch. „Die Leute werden auch Besuch bekommen.“ Er könnte damit leben, wenn man das Vorhaben hinsichtlich der Höhe anpassen und auf nur sieben Wohneinheiten reduzieren würde.

Bürgermeister: Der wird kommen

Böse betonte ein weiteres Mal: „Es ist rechtens.“ Der Bau werde kommen und man sollte zustimmen. Ansonsten bekäme man genau das, was man nicht haben wolle. Jedoch sollte man mit der Forderung von mehr Stellplätzen und weniger Wohneinheiten nach außen zeigen, dass man nicht einverstanden sei. Andreas Salger befürchtete, das Entstehen eines derartigen Komplexes könnte eine Signalwirkung für weitere solcher Objekte mit sich bringen. Unterm Strich wäre die Forderung für den Bauherrn nur eine Empfehlung oder eine Bitte. Warum sollte er dem folgen? „Ich an seiner Stelle würde es nicht machen.“ Er bekomme es genehmigt, dann ziehe er es auch durch. Dafür auch noch Gemeindegrund abzutreten, sah Salger als völlig abwegig.

Letztlich folgten die Räte dem Vorschlag von Alexander Gah und so lautete auch der einstimmige Beschluss: Noch vor dem 31. Januar soll eine Sondersitzung stattfinden, zu der Bauherr und Architekt eingeladen sind, um das Projekt vorzustellen und einen Kompromiss zu finden.

Aufgrund der aktuellen Corona-Situation war die Abwägung der Stellungnahmen zur Änderung des Flächennutzungsplans sowie zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan für die Errichtung einer Freiflächenfotovoltaikanlage in der Gemarkung Glöttweng auf eine der nächsten Sitzungen vertagt worden.

