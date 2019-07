13:00 Uhr

Er prägte den Fußball in Jettingen

Wilfried Stichter ist im Alter von 82 Jahren verstorben. Bis zum Schluss blieb er seinem Verein verbunden.

Der Fußball in Jettingen, er wäre wohl ohne ihn nicht das, was er heute ist. Kaum jemand prägte den Sport beim VfR so wie Wilfried Stichter. Nun ist er vergangene Woche im Alter von 82 Jahren verstorben.

1950 trat Stichter dem VfR bei und kickte in der dortigen Schülermannschaft. Bereits bei der Einweihung des Jahnsportplatzes 1961 war der engagierte Jettinger in verschiedenen Funktionen tätig. 1963 übernahm er schließlich im Alter von 26 Jahren das Traineramt bei seinem Heimatverein. Bereits ein Jahr später wurde er mit seiner Mannschaft Meister in der B-Klasse. Die erfolgreichsten Zeiten sollten aber erst noch kommen.

Denn 1966 kehrte „Wilf“ dem Fußball erst einmal den Rücken. Er baute die neu gegründete Turnabteilung mit auf, war als Übungsleiter und Sportabzeichenprüfer aktiv und widmete sich auch dem Volleyballspiel innerhalb des Vereins. Daneben betrieb der Tausendsassa auch den ersten Skilift im Landkreis am Kalvarienberg in Wettenhausen.

Die erfolgreichste Zeit der Vereinsgeschichte

Mit der Rückkehr Stichters zum Fußball 1968 folgte die erfolgreichste Zeit der Vereinsgeschichte. Mit einer Mannschaft voll junger Talente errang der VfR 1969 die Meisterschaft in der A-Klasse, ein Jahr später folgte der Titel in der Bezirksliga und damit der Aufstieg in die Landesliga, der damals vierthöchsten Spielklasse. In dieser Zeit war Wilfried Stichter nicht nur Trainer, sondern auch Abteilungsleiter, Platzwart und Manager des Vereins. Nach dem direkten Wiederabstieg 1971 etablierten sich die Jettinger in der Bezirksliga.

Stichter stand damals nicht nur für erfolgreiche Jugendarbeit, sondern auch für teils revolutionäre Methoden. Er ließ schon 1969 mit Gummibändern, Bleiwesten und Medizinbällen trainieren, was vom Vorstand kritisch beäugt wurde. Außerdem plädierte er für einen eigenen Haushaltsplan der Fußballer und holte durch ein Stadionheft, Bandenwerbung und den ersten Sponsor in der Geschichte des Vereins Geld in die Kasse. Auch am Bau des Sportzentrums war er maßgeblich beteiligt.

1976 wechselte Stichter als Trainer nach Waldstetten, blieb dem VfR aber von 1979 bis 1984 als Abteilungsleiter erhalten. Ab da setzte er sich bis 1996 als Marktgemeinderat für die Belange „seines“ Vereins ein. 2006 ernannte der VfR Wilfried Stichter zum Ehrenmitglied. Bis zum Schluss blieb er dem Verein verbunden und verfolgte die Aktivitäten des aktuellen Kreisligisten.

