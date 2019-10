vor 11 Min.

Erntebilanz: Landwirte können zufrieden sein

Genug Regen, genug Sonne – in diesem Jahr fällt die Erntebilanz im Landkreis Günzburg weitestgehend positiv aus

Von Angela Brenner

Der Hitze-Sommer im vergangenen Jahr hat den Landwirten in der Region ziemlich zu schaffen gemacht. Vor allem die Trockenheit machte sich in den niedrigen Ernteerträgen bemerkbar. In diesem Jahr war das Wetter da schon mehr auf der Seite der Landwirte.

„Die Erträge sind durchschnittlich gut und zwar bei allen Früchten“, sagt Werner Schütz vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Krumbach. In diesem Sommer habe es kaum gehagelt, es gab keine länger anhaltende Trockenheit und auch von Überschwemmungen blieb der Landkreis weitestgehend verschont. Fast schon ideale Bedingen also für die Landwirte und ihre Ernte.

Die Natur hat die Trockenheit noch nicht ganz verkraftet

Die Qualität der Ernteprodukte bezeichnet Schütz als „gute Mittelklasse“. Kein Vergleich also zum vergangenen Jahr. Die extreme Trockenheit des vergangenen Jahres hat die Natur allerdings noch nicht vollständig verkraftet. Das bemerken vor allem Waldbesitzer. „In der Tiefe ist der Boden weiterhin trocken.“ Das mache sich bei den tiefwurzligen Bäumen bemerkbar.

„Den Ackerfrüchten reicht diese oberflächliche Feuchtigkeit allerdings aus“, so das Fazit von Werner Schütz. Was die Ernte betrifft, können die Landwirte in diesem Jahr also zufrieden sein. Und das über alle Fruchtsorten hinwegen. „Es war nicht besonders heiß und nicht besonders nass, einfach ein durchschnittlicher Sommer.“

Die Ernte im Jahresverlauf 1 / 6 Zurück Vorwärts Raps: Die Aussaat erfolgte im August vergangenen Jahres. Trotz der Trockenheit im Sommer und mit den Niederschlägen im Herbst gingen die Pflanzen gut in den Winter. Der Bestand präsentiert sich auch jetzt gut auf den Feldern und wird zwischen dem 20. Juli und 1. August abgeerntet.

Gerste: Sie wurde ab dem 20. September ausgesät. Hier hat sich die Trockenheit stärker bemerkbar gemacht, viele Bestände sind ungleichmäßig aufgegangen und so in den Winter gegangen. Auch das trockene kalte Frühjahr half der Pflanze, die sehr sensibel auf Niederschläge und die Bodenstruktur reagiert, nicht, das auszugleichen. Trotzdem stehen die Bestände jetzt gut da und werden Ende dieser Woche abgeerntet.

Weizen: Je nach Vorfrucht erfolgt die Aussaat von Anfang Oktober bis Ende November. Im Landkreis sind durchwegs gut durchschnittliche Weizenbestände zu sehen, die ab dem 10. August gedroschen werden.

Mais: Nach der Aussaat ab dem 15. April hat er sich hervorragend entwickelt und ist in vier Wochen von 20 Zentimetern auf zwei Meter gewachsen. Der Silomais wird Ende September/Anfang Oktober geerntet, der Körnermais Ende Oktober gedroschen.

Zuckerrüben: Bei einem guten Saatbeet sind sie nach der Aussaat um den 25. März trotz der Trockenheit gut aufgegangen, die Reihen sind geschlossen. Am 15. September läuft die Kampagne in Rain an und dauert bis Dreikönig. Die Ernte ist bis zum 15. November abgeschlossen.

Kartoffeln: Diese kristallisieren sich immer mehr zur ackerbaulich stärksten Marktfrucht. Ende April wird sie ausgesät, die Ernte läuft ab Ende August. (bbk)

Dennoch: In Zukunft werden diese durchschnittlichen Sommer wohl immer seltener werden, langanhaltende Trockenperioden werden zunehmen. Wie reagieren die Landwirte darauf? Auch einige Landwirte in der Region haben beispielsweise in den vergangenen Jahren vermehrt Luzerner Klee angebaut, eine Nutzpflanze, die laut Schütz sehr lange Wurzeln hat und deshalb auch Trockenperioden besser übersteht. „Früher war diese Pflanzenart in der Region sehr selten.“ Allerdings gibt es bei den sogenannten Hauptfrüchten noch keine großen Veränderungen beziehungsweise witterungsbedingten Anpassungen. „Das geht aber auch nicht von heute auf morgen“, macht Werner Schütz klar.

Zum Glück gibt es ja noch Frühlinge und Sommer wie diese – und die Landwirte in der Region können eine weitgehend positive Erntebilanz ziehen.

Das könnte Sie auch interessieren:

Oktober: Ein Monat der ländlichen Bräuche

Trockenheit, Hitze und Käfer setzen Bäumen in Bayern zu

Themen folgen