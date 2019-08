20:10 Uhr

Eröffnung des Günzburger Volksfests: A'zapft is

Bretonische Begeisterung zum Auftakt des 69. Günzburger Volksfests: 50 Gäste aus Günzburgs Partnerstadt Lannion nahmen am Festumzug teil. Für Einige war es eine Premiere.

Von Lea Binzer

Von „optimalem Volksfestwetter“ sprach Günzburgs Oberbürgermeister Gerhard Jauernig am Freitag bei seiner Festbierrede im Hahnzelt zum Auftakt des Günzburger Volksfests. Und tatsächlich: Bereits beim Standkonzert auf dem Schlossplatz brannte die Sonne auf die zahlreichen örtlichen Vereine, Fahnenabordnungen und Musikkapellen herab.

Trotz der Hitze waren viele Besucher gekommen, die anschließend dem Festzug zum Volksfestplatz am Auweg zujubelten. Dabei waren unter den Klängen der Kapellen auch zahlreiche Bonjour-Rufe zu hören. Denn knapp 50 Gäste aus Günzburgs bretonischer Partnerschaft Lannion nahmen am Umzug teil. Sie waren mit ihren Fähnchen am Kopf nicht zu übersehen.

Eine Festkutsche für zwei Bürgermeister

Freuen durften sich Bürgermeister Paul le Bihan und seine Frau Martine: Sie nahmen in der Festkutsche der Familie Riß aus Unterknöringen neben Oberbürgermeister Jauernig und seiner Frau Bettina Platz. Festwirt Michael Hahn teilte sich den Kutschbock mit Monika Riß.

Die Stimmung, das Bier, die schönen bayerischen Trachten: Die Bretonen waren von der Eröffnung begeistert, vor allem diejenigen, die zum ersten Mal dabei waren. Sonya Nicolas, Stadträtin in Lannion, und Annick le Page, Vorsitzende des Partnerschaftskomitees aus Lannion, waren schon häufiger beim Volksfest.

Oberbürgermeister Jauernig zeigt Bürgermeister le Bihan den Bieranstich

„Es ist toll, vor allem das Volkstümliche“, sagte le Page. Nicolas verriet, dass sie schon lange von einem Dirndl träume. „Doch qualitative Tracht ist so teuer.“ Deshalb habe sie sich bisher noch nicht zu einem Kauf entschließen können.

Anschließend führte der Günzburger Rathauschef seinem bretonischen Amtskollegen vor, wie ein Bierfass angestochen wird: Fünf Schläge brauchte er diesmal dazu, dann war a’zapft. Nach einem Prosit mit le Bihan, Festwirt Michael Hahn und Radbrauerei-Chef Georg L. Bucher, dirigierte Jauernig noch einen Marsch.

Lesen Sie dazu auch:

Themen Folgen