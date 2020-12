vor 35 Min.

Erziehungsberater aus Günzburg: Weihnachten muss nicht perfekt sein

Plus Wie Familien mit den Einschränkungen durch Corona umgehen können und was Menschen hilft, die dieses Jahr an den Festtagen nicht wie sonst eingeladen werden.

Von Irmgard Lorenz

In fröhlicher Runde weit verstreut lebende Freunde treffen, die an Weihnachten zu Besuch in die alte Heimat kommen: nicht möglich. Zwar sind Kontaktbeschränkungen an den Weihnachtstagen gelockert, aber es darf nur im engsten Familienkreis eingeladen werden, höchstens vier weitere erwachsene Personen dürfen es sein, und deren Kinder, wenn sie jünger als 14 Jahre sind. Artur Geis von der Familienberatungsstelle in Günzburg sagt: „Weihnachten wird definitiv anders.“

Wenn die erwachsene Tochter mit ihrem Ehemann kommt und der erwachsene Sohn mit seiner Freundin, was ist dann mit den Großeltern? Was machen Familien, die mehrere erwachsene Kinder haben und traditionell mit ihnen und deren Partnern gefeiert haben? Leben noch beide Großelternpaare, dann ist das ein Glück – normalerweise. Im Lockdown ist mit zwei Großmüttern und zwei Großvätern die erlaubte Gästezahl schon erreicht.

Artur Geis: "Kinder sind nun mal die Schwächsten."

Viele Familien müssen also lieb gewordene Gewohnheiten wegen der Pandemie ändern und auf Gäste verzichten, die sie gerne eingeladen hätten. Einfache Entscheidungen sind das nicht. Schließlich soll niemand enttäuscht werden und an Weihnachten zuhause bleiben müssen. Familien sind ohnehin schon oft „sehr verunsichert, erschöpft und niedergeschlagen“, sagt Artur Geis, „und die Kinder sind nun mal die Schwächsten.“

Wenn es um die Frage geht, welche Tante, welcher Onkel, oder ob doch lieber die Großeltern zu Weihnachten mit am Tisch sitzen sollen, dann müssten sie „fast wie Erwachsene“ entscheiden, sagt Geis und gibt Tipps, damit das Dilemma nicht zu groß wird. Eltern sollten die Enttäuschung bei Kindern weder übergehen noch überdramatisieren, sondern die Gefühle der Kinder aufgreifen, benennen und mit ihnen gemeinsam Lösungen suchen. Er sagt: „Es ist immer besser, ehrlich zu sein zu den Kindern, auch wenn es schwere Dinge sind.“

Der Erziehungsberater legt Wert auf die gemeinsame Suche, nicht auf von den Erwachsenen vorgegebene Lösungen. Die Kinder können dann „Selbstwirksamkeit erleben“ und darin Stärke und Trost finden. Etwas basteln, einen Brief schreiben oder eine E-Mail, um zu zeigen, dass der Mensch, der aufgrund der Pandemie nicht eingeladen werden kann, trotzdem geschätzt und geliebt ist.

Kreativität ist dieses Jahr an Weihnachten gefragt

Eine hilfreiche Überlegung dabei ist die Frage: Wer braucht was? Wie können wir mit einer Überraschung anstelle der Einladung Freude machen? Geis empfiehlt, das rechtzeitig umzusetzen, etwa eine Woche vor dem Fest. „Da muss man sich vielleicht anstrengen“, gibt er zu, aber die eigene Freude und die Freude beim Überraschten machen das leicht wett.

Grundsätzlich – nicht nur in Zeiten der Pandemie, aber jetzt erst recht – gilt für den Leiter der KJF-Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle Günzburg „unser Credo: Bitte die Erwartungen nicht zu hoch hängen!“ Dass seit Wochen in vielen Medien über Weihnachten diskutiert werde, erzeuge eine „Überhöhung von Weihnachten“.

Anders ausgedrückt: Man macht sich viel Stress vor dem Fest, weil ja alles perfekt sein soll, dann läuft es vielleicht auch wegen der coronabedingten Beschränkungen nicht wie gewünscht – und dann knallt es an den Festtagen, es gibt Streit und Tränen. Hilfreich findet es Geis deshalb, einen Plan B zu haben und nicht alles perfekt machen zu wollen.

Weihnachten wird dieses Jahr für viele Menschen schwierig

Perspektivenwechsel: Nicht nur für die Gastgeber kann Weihnachten dieses Jahr besonders schwierig sein. Entferntere Verwandte oder auch Freunde der Familie, die vielleicht sonst an den Festtagen allein wären und immer eingeladen waren, müssen diesmal auf das gemeinsame Feiern verzichten. Kontakte über Telefon oder Videochats machen längst nicht die gleiche Freude, wie tatsächlich vor dem Christbaum zu stehen, die Freude in den Augen der beschenkten Menschen unmittelbar zu sehen und in froher Runde gemeinsam am Tisch zu sitzen.

Damit Weihnachten trotzdem nicht zur Enttäuschung wird, empfiehlt Diplom-Psychologe Artur Geis, „gut und schön für sich zu sorgen“, schon im Vorfeld zu überlegen, was einem gut tut und was man Schönes machen kann. Vielleicht fällt einem etwas ein, für das sonst keine Zeit ist oder was man schon lange im Sinn hatte? Und er rät zum Perspektivenwechsel, sollte die Enttäuschung zu groß werden. Anstatt schnell den durch die Pandemie verhinderten Gastgebern Vorwürfe zu machen, hilft es, einem vertrauten Menschen das Herz auszuschütten – und dieser könne einen eventuell auch wieder „runterholen“, sagt Geis. Die Einladung an Weihnachten sei ja meistens nicht das einzige Zeichen von Zuwendung.

„Selbstfürsorge“ heißt also das Schlüsselwort, und das findet Geis auch innerhalb von Eltern-Kind-Beziehungen und von Partnerschaften wichtig. Für Familien, die ohnehin schon belastet sind – zum Beispiel durch wirtschaftliche Sorgen, die Corona vielleicht noch verschlimmert hat oder durch unzureichende Wohnverhältnisse – kann Weihnachten die Probleme noch verstärken: „Die Ärmsten trifft es besonders hart“, stellt Artur Geis fest.

Eigene Plattform für Videoberatungen

Schon im ersten Lockdown im Frühjahr hat die KJF-Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle Günzburg deshalb ein Krisentelefon eingerichtet. „Das wurde zwar nicht so intensiv angenommen, aber ich glaube, es war trotzdem wichtig“, sagt Geis. Die Beratungsstelle hat außerdem ihre Arbeit umorganisiert und die aktuellen Notwendigkeiten angepasst: Eine eigene Plattform für Videoberatungen wurde eingerichtet. „Wir sind inzwischen gut aufgestellt“, sagt Geis.

Privat treffen ihn die nur eingeschränkt möglichen Einladungen zu Weihnachten nicht so sehr. Er und seine Frau hätten keine riesigen Familienverbünde, sagt er, sie könnten „fast in der üblichen Form feiern“. Die Freude in seiner Stimme ist dabei auch am Telefon nicht zu überhören.

Unterstützung von der KJF-Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle bekommen Eltern montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 15 Uhr. Artur Geis und sein Team sind unter Telefon 08221/95401 und E-Mail an eb.guenzburg@kjf-kjh.de zu erreichen. Das Angebot ist kostenfrei.

