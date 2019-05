Es ist ein Kampf um „jeden kleinen Fortschritt“

Günzburg

Anwohner und Geschäftsleute kritisieren Pläne für Günzburger Marktplatz

Plus Noch in diesem Jahr will die Stadt Günzburg beim Marktplatz bewegliche Poller einbauen, um die Fußgängerzone für mehrere Stunden am Tag komplett für den Verkehr zu sperren. Anlieger und Geschäftsleute ärgern sich nicht nur darüber.