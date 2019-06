vor 19 Min.

Essen in der Tonne: Der Kampf gegen die Verschwendung

Ob im Einzelhandel oder beim Endverbraucher: Zu oft landen noch essbare Lebensmittel in der Tonne. Um das sinnlose Wegwerfen zu verringern, lassen sich immer mehr Supermärkte etwas einfallen.

Immer größere Mengen an Lebensmitteln landen im Abfall, obwohl sie noch genießbar sind. Auch in Supermärkten fällt einiges an. Was der regionale Einzelhandel dagegen tut.

Von Paul Endhardt

Ob es die braune Banane ist oder der Joghurt, der seit ein paar Tagen abgelaufen ist: Unser Essen landet schnell mal in der Tonne. Auch in Supermärkten, Produktionsketten und der Gastronomie wird reichlich weggeworfen. Das beschert den Deutschen mittlerweile einen gigantischen Müllberg: Die Universität Stuttgart rechnet jährlich mit bis zu 13 Millionen Tonnen Lebensmittel im deutschen Abfall. Für alle, denen das zu abstrakt ist: Die Essensreste wiegen so viel wie 1300 Eiffeltürme zusammen. Und obwohl ein Großteil dieser Eiffeltürme von privaten Haushalten und der Gastronomie stammen, ist auch der Einzelhandel gefragt, den Abfall zu reduzieren.

Um den Müllbergen Herr zu werden und diese von vornherein zu vermeiden, haben Supermärkte mehrere Ansätze. Waren, die bald ablaufen, werden reduziert oder teils sogar verschenkt und in Kühlautomaten genießbar gehalten. Auch die Günzburger Filiale der Supermarktkette Rewe geht ähnlich vor.

Regionale Supermärkte verschenken Obst und Gemüse

Inhaber Swen Passinger erklärt, wie man in seinem Markt gegen Lebensmittelverschwendung kämpft: „Sobald sich Waren dem Mindesthaltbarkeitsdatum nähern oder optische Macken haben, bieten wir sie reduziert an. Obst und Gemüse verschenken wir, sobald es aussortiert wird, aber eigentlich noch essbar ist. Bleiben danach immer noch Lebensmittel übrig, werden sie von der Tafel und von regionalen Bauern abgeholt.“

Auch weitere Supermärkte aus dem Landkreis, wie die Edeka-Filiale in Krumbach, setzen sich mit solchen Maßnahmen gegen die Verschwendung ein.

Dass der Anteil an Lebensmittelabfällen trotzdem dringend sinken muss, steht für Passinger außer Frage. „Je weniger Müll, desto besser. Man merkt auch bei unseren Kunden, dass das Bewusstsein dafür stetig wächst.“

Lebensmittel mit optischen Mängeln im Bistro verwenden

Eine Lösung für die sinnlose Verschwendung hat das Reformhaus Glück in Krumbach: Lebensmittel, die wegen optischer Mängel liegengelassen werden, werden dort einfach im eigenen Bistro verwendet. „Erst wenn Essen tatsächlich ungenießbar oder schlecht ist, schmeißen wir es weg“, erklärt Inhaber Wolfgang Johannes. Durch strenge Kontrollen und die Weiterverarbeitung in der Küche, könne das Geschäft den Abfall sehr klein halten. „Ich denke, das ist auch im Interesse unserer Kunden, die bewusst darauf achten.“

Jemand, der schon seit Jahren gegen die Lebensmittelverschwendung kämpft, ist Frank Bowinkelmann. Er ist Mitbegründer und erster Vorsitzender der Organisation „Foodsharing“ (zu deutsch „Essen verteilen“). 2012 startete das Projekt. Inzwischen retten über 58000 Menschen deutschlandweit Lebensmittel vor der Abfalltonne. Auch bei Discountern sammeln sie Essen, das sonst im Müll landen würde. Verteilt wird das Ganze dann privat, an Verteilungsstellen in Städten oder an andere Organisationen, wie die Tafel.

"Die lassen sich einfach nicht in die Tonne schauen"

Im Landkreis Günzburg gibt es derzeit keine Ortsgruppe. Dafür fehle es noch an Mitgliedern, die bereit sind, unentgeltlich in ihrer Freizeit aktiv zu werden, erklärt Bowinkelmann. Die nächsten Vereine gibt es erst wieder in Donauwörth und Augsburg. „Wenn es aber ein paar Freiwillige gibt, die Mitglieder werden wollen und eine Gruppe bilden, kann sich das schnell ändern.“

Ein Hindernis im Kampf gegen die Verschwendung seien leider die Supermärkte selbst, so Bowinkelmann. Selbst wenn viele Einzelhändler sich engagierten. Die meisten würden doch ihre Zahlen nicht öffentlich machen. „Die lassen sich einfach nicht in die Tonne schauen.“

Gesetzliche Regelungen gegen Lebensmittelverschwendung

Für ihn ist deswegen eine gesetzliche Regelung, die das Wegwerfen stoppt, eine gute Lösung. Vorbilder dafür gibt es in anderen EU-Staaten reichlich.

In Frankreich müssen Supermärkte ab 400 Quadratmeter unverkaufte, aber noch essbare Lebensmittel an Hilfsorganisationen spenden.

Auch Passinger ist ähnlicher Meinung: „Gesetzliche Regelungen könnten durchaus Sinn ergeben, aber nur, wenn ein kontrolliertes, funktionierendes System dahinter steht.“