Exklusive Schnürsenkel sind ihr Zeichen für guten Stil

Plus Eleganz und Qualität für den modebewussten Mann kommt nun aus Ettenbeuren. Wie ein junges Ehepaar den Corona-Lockdown für die Gründung eines Unternehmens nutzt.

Von Bernhard Weizenegger

Wir haben die nützlichen Helfer jeden Tag in der Hand und regen uns darüber auf, wenn sie nicht funktionieren: Schnürsenkel. Zwei Ingenieure aus Ettenbeuren wollen sie aus dem Schattendasein holen und als exklusives Modeaccessoire in edlen Metalldosen vermarkten.

Linda Kramer und ihr Mann Deniz Sari sind beruflich und privat schon mehr in der Welt gereist, als dies die meisten Menschen jemals werden. Zwei Grafiken in ihrem Wohnzimmer zeigen anhand feiner Linien die Flugbewegungen um den Erdball. Sie haben als modisch Interessierte viel gesehen in diesen Ländern. Während einer zweijährigen Station in Orlando (Florida, USA) stieß die gebürtige Ettenbeurerin auf schöne, hochwertige Schnürsenkel, die sie ihrem Freund schenkte. Im „Land der unendlichen Möglichkeiten“ gibt es dafür einen Markt - in Deutschland und Europa noch nicht, erkannten die beiden.

Rund um die Welt beruflich unterwegs

„Machen wir was“, sagten sich die heute 34-jährige Wirtschaftsingenieurin und ihr 35-jähriger Mann vor einem Jahr. Dann kam die Corona-Krise - und plötzlich änderte sich das Leben des Paars grundlegend: Die Fernbeziehung wurde zum Zusammenleben im Reihenhaus. 24/7 an einem Ort, in einer Wohnung. „Es hat besser funktioniert, als wir uns jemals vorstellen konnten“, sagt Linda Kramer.

Nach ihrer Arbeit im Homeoffice – Linda als Abteilungsleiterin bei Siemens Energy, Deniz als Vertriebsleiter einer italienischen Firma – planten die beiden ihr Business. „Andere sitzen gerne vor dem Fernseher, wir wollten was Kreatives machen“, blickt Linda Kramer stolz auf ihr gemeinsames Projekt „Remark Exclusive“. Kreativ auch die Namensgebung: Remark ist das Ananym für Kramer, also rückwärts gelesen, und bedeutet „außergewöhnlich“ in englischer Sprache.

„2020 war ein stressiges Jahr“, geben die beiden zu, als sie über den steinigen Weg von der Gründung einer GbR bis zur Markteinführung berichten. Dank ihrer beruflichen Erfahrung im Projektmanagement und dem Gewinn an Lebenszeit, haben sie es geschafft, zum Jahresende zehn Varianten von hochwertigen Schnürsenkeln im eigenen Onlineshop anzubieten.

Im Oktober geheiratet, ab November online

„Wir wollten alles selber machen und selbst die Erfahrungen sammeln“, sagt Linda Kramer. „So können wir das Projekt bei größerem Erfolg beliebig skalieren und später Bereiche outsourcen“, ergänzt Deniz. Denn ihr Unternehmen werde immer mehr ein Hobby bleiben. „Leben kann man davon nicht“, geben sie zu. Die gemeinsame Zeit und die gemeinsamen Ziele festigten die Beziehung: Im Oktober haben sie geheiratet, ab November waren die Produkte im Shop. „Wir haben zuerst mal im Familien- und Bekanntenkreis getestet“, sagt die quirlige Unternehmerin.

Bekannt werden soll die Idee vor allem über die sozialen Medien. Auch die Fotos für Instagram, Facebook und LinkedIn machen sie selbst. Sauber geputzte Schuhpaare, akkurat sortierte Schrankschubladen, modische Hemden-Hosen-Krawatten-Kombinationen – die stimmungsvollen Impressionen auf der Homepage sollen die Kauflust anregen. Jedes der zehn verschiedenen Muster trägt den Namen von Städten, die im Leben der Gründer eine besondere Bedeutung erlangt haben.

Ihre Schnürsenkel zählen zum Premiumsegment

Die modischen Schnürsenkel rücken als exklusives Accessoire in den Mittelpunkt. 12,95 Euro kostet das Paar in der Metalldose mit Sichtfenster und Umverpackung. Versandkostenfrei innerhalb von Deutschland. Damit sind die Produkte im Premiumsegment gelistet und der Preis klingt für sparsame Schwaben zunächst nach viel Geld. Doch wer nach der Philosophie der Gründer lebt, kauft damit weit mehr: Stil, Raffinesse, Eleganz und Qualität. Hergestellt aus nachhaltigen Produkten in einer kleinen familiengeführten Firma in Asien, zertifiziert und geprüft nach europäischen Standards, sind es auch Details, die Freude bereiten: Die gebrandeten Metallenden (Aglets) der Senkel erleichtern das Schnüren der Schuhe und verhindern das lästige Ausfransen. Und das kann sogar sparsame Schwaben begeistern.

Weitere Infos zu den Produkten gibt es im Internet unter www.remark-exclusive.com, auf Instagram und Facebook.

