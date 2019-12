Falscher Gas-Alarm in Günzburger Kindergarten

Wegen eines Gas-Alarms im Kindergarten Heilig Geist in der Hölderlinstraße in Günzburg war ein Großaufgebot an Feuerwehr, Polizei und Rettungskräften vor Ort. Die Kinder und Erzieherinnen brachten sich im Garten in Sicherheit.

Bild: Mario Obeser