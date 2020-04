vor 39 Min.

Falscher Polizist zockt Senioren ab und muss ins Gefängnis

Ein 29-Jähriger zockt mehrere Senioren ab. Insgesamt erbeutet der Betrügerring mehr als 230000 Euro. Nach einem Fall in Günzburg kommt ihm die Kripo auf die Spur.

Von Wolfgang Kahler

Mit „perfiden“ Methoden hat ein 29-Jähriger in mehreren Fällen ältere Menschen teils um ihr gesamtes Vermögen gebracht. Wegen mehrfachen banden- und gewerbsmäßigen Betrugs hat die Erste Strafkammer des Memminger Landgerichts den Mann nun zu einer Haftstrafe von fünf Jahren und drei Monaten verurteilt.

Sie rufen alte Menschen an, geben sich als Polizisten oder Staatsanwälte aus, erzählen ihnen Lügengeschichten und setzen sie unter Druck. Das Ziel ist, an Geld und Wertgegenstände der Opfer zu kommen. Seit Jahren arbeitet die Polizei sich an solchen Callcenter-Betrügern ab, auch im Landkreis Günzburg gab es immer wieder Vorfälle. Im Februar gelang es den Behörden, durch koordinierte Razzien in Deutschland und in der Türkei einen internationalen Betrügerring zu zerschlagen. Nun stand einer der Mittäter vor dem Landgericht in Memmingen. In Günzburg, Esslingen, Nürtingen (beides Baden-Württemberg) und Düsseldorf hatte der Mann Senioren um mehr als 230000 Euro abgezockt. In drei Fällen trat der aus Illerrieden im Alb-Donau-Kreis stammende Angeklagte als falscher Polizist auf. Dabei gab er sich unter anderem als „Kommissar Sanchez“ aus. Im vierten Fall hatte er als Transporteur 50000 Euro in die Türkei gebracht und dort den Hintermännern der kriminellen Bande übergeben.

Falscher Polizist erbeutet in Günzburg etwa 30.000 Euro

Die Ermittlungen gegen diese Hintermänner läuft über die Sonderkommission „Phänomene“ beim bayerischen Landeskriminalamt. Dem 29-Jährigen waren Fahnder der Neu-Ulmer Kripo nach seiner Tat in Günzburg auf die Spur gekommen, wo er bei einer 79-Jährigen etwa 30000 Euro abholte.

Der Angeklagte hat in dem Prozess sämtliche von der Staatsanwaltschaft erhobenen Vorwürfe eingeräumt. Deshalb waren lediglich Polizeibeamte als Zeugen geladen, die Opfer mussten nicht aussagen. Als Motiv für die Betrugsmanöver gab der Arbeitslose fortwährende Geldnot an. Er hatte als Provision für seine Aktivitäten etwa 15000 Euro Provision kassiert.

Falsche Polizisten erbeuten nur 50.000 statt der erhofften 600.000 Euro

Im Düsseldorfer Fall hätte die Beute noch wesentlich höher ausfallen können. Eine 76-Jährige hatte ihr gesamtes Vermögen von 600000 Euro aus einem Bankschließfach nach Hause genommen, weil die falschen Polizisten ihr eingeredet hatten, dass es sich zum Teil um Falschgeld handele. Doch die Seniorin schöpfte Verdacht und wollte ihr Geld dem unbekannten Abholer nicht übergeben. Dabei stürzte sie die Treppe hinunter und wurde erheblich verletzt. Der Täter konnte lediglich 50000 Euro erbeuten.

Die Ermittler gehen von einer größeren Dunkelziffer nicht angezeigter Betrugsfälle aus, wie Kripobeamte gegenüber unserer Zeitung am Rande des Prozesses sagten. Grund sei wohl das Schamgefühl der Opfer. Das Urteil gegen den 29-Jährigen ist noch nicht rechtskräftig.

