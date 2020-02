13:31 Uhr

Fasching in Offingen mit Problemen

Die Polizei listet eine ganze Reihe von Vorfällen am Sonntagnachmittag auf. Doch zumindest beim Faschingsumzug in Haldenwang blieb es friedlich.

Der Faschingsumzug am Samstagnachmittag in Haldenwang ist aus polizeilicher Sicht ohne besondere Vorkommnisse verlaufen: Es wurden keine Straftaten gemeldet, berichten die Beamten. Der Rettungsdienst musste lediglich eine stark alkoholisierte erwachsene Person behandeln.

Anders sah es am Sonntagnachmittag beim Umzug in Offingen aus. Auf dem Gelände der Tankstelle schlägerten sich gegen 15.10 Uhr zwei erheblich betrunkene junge Männer. Beide wurden leicht verletzt. Gegen 16 Uhr urinierte ein stark alkoholisierter 19-Jähriger gegen ein Streifenfahrzeug, das an der Apotheke an der Bahnhofstraße abgestellt war. Zwei Mitglieder der Feuerwehr, die den Vorfall beobachteten, hielten den Mann bis zum Eintreffen der Polizei fest. Zwei Streifenfahrzeuge wurden während des Faschingstreibens leicht beschädigt. Eine Fahrertür wurde mit schwarzer Farbe beschmiert, ein vorderes Kennzeichen wurde mit einem spitzen Gegenstand eingedellt.

Jugendlicher schlägt Loch in eine Fassade

Gegen 16.20 Uhr schlug ein 17-Jähriger ein Loch in die Fassade eines Anwesens am Dr.-Zeiler-Platz. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 500 Euro. Um 16.30 Uhr wurde ein 17-Jähriger, der im Bereich der Günzburger Straße unterwegs war, von einem unbekannten Mann ins Gesicht geschlagen. Der Geschädigte wurde mit Verdacht auf Nasenbeinbruch vom Rettungsdienst behandelt. Um 17.30 Uhr wurde ein Pärchen im Alter von 18 und 19 Jahren von zwei bisher unbekannten Männern am Bahnhof in Offingen zunächst angepöbelt und dann geschlagen. Beide wurden leicht verletzt. Gegen 17.40 Uhr betrat ein stark alkoholisierter 20-Jähriger einen Hofraum an der Bahnhofstraße, da er sich übergeben musste. Die Polizei erteilte dem jungen Mann einen Platzverweis. Kurze Zeit später kehrte er aber wieder zurück und spuckte den Grundstückseigentümer an.

Um 21 Uhr ereignete sich auf einem Firmengelände an der Schnuttenbacher Straße, auf dem mehrere Faschingswagen abgestellt waren, eine Schlägerei. Drei Beteiligte im Alter zwischen 20 und 26 Jahren, die zum größten Teil stark alkoholisiert waren, wurden leicht verletzt. Der Rettungsdienst musste insgesamt 21 Personen behandeln, vier davon waren minderjährig. Die Bundespolizei, die am Bahnhof in Offingen eingesetzt war, meldete elf Personen, die rechtswidrig die Gleise zum gegenüberliegenden Bahnsteig überquerten. (zg)

63 Bilder Faschingsumzug in Offingen Bild: Erich Herrmann

Themen folgen