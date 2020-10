05.10.2020

Feuerwehr Günzburg musste viel häufiger zu Bränden ausrücken

Nach einem Wohnungsbrand in einer Asylunterkunft der Regierung von Schwaben in Reisensburg mussten im Juni etwa 30 Bewohner von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht werden. Mit Steckleitern retteten die Feuerwehrleute aus Reisensburg und Günzburg die dort eingeschlossenen Personen.

Von Mario Obeser

Das Jahr 2019 war für die Freiwillige Feuerwehr Günzburg geprägt vom Neubau der Feuerwache, dessen Fertigstellung für Ende 2020 geplant ist. Mit zehn Millionen Euro Baukosten stelle das eine Investition dar, die in Zeiten des Corona-Virus wohl nicht mehr so machbar wäre, sagte der Günzburger Oberbürgermeister und Vereinsvorsitzende Gerhard Jauernig, den etwa 80 Anwesenden, die zur Versammlung in die Fahrzeughalle der neuen Feuerwache gekommen waren.

Kommandant Christian Eisele berichtete für 2019 von 424 Einsätzen; ein Rückgang um 39 Einsätze zu 2018. Während es mit 217 Einsätzen bei den Technischen Hilfeleistungen rund 100 Einsätze weniger waren als im Jahr zuvor, verdoppelten sich die Brandeinsätze auf 115. Insgesamt wurden 11647 Stunden für den Einsatz- und Übungsdienst – 40 Übungen wurden abgehalten – erfasst. Insgesamt 47 Personen haben die Feuerwehrkräfte bei den Einsätzen gerettet. Sieben Menschen konnte trotz der schnellen und professionellen Hilfe nicht mehr geholfen werden.

Im Juni hatten die Feuerwehrleute nach der Explosion einer leerstehenden Halle in der Nähe des Günzburger Bahnhofs Schwerstarbeit zu leisten. Bild: Mario Obeser

Es wurden fünf Feuerwehrmänner für zehnjährigen aktiven Dienst geehrt. Helmut Balkie und Matthias Däubler erhielten für 30 Jahre aktiven Dienst eine Urkunde. Auf stolze 40 Jahre aktive Dienstzeit blickt der Erste Kommandant Christian Eisele zurück. Er bekam von Kreisbrandrat Stefan Müller die Urkunde des bayerischen Innenministers und das Ehrenzeichen. Oberbürgermeister Gerhard Jauernig überreichte ihm einen Gutschein für eine Woche im Feuerwehrerholungsheim Bayerisch Gmain. Acht Personen wurden in die aktive Wehr aufgenommen.

Das Bild zeigt die neu aufgenommenen Mitglieder der Feuerwehr Günzburg mit Oberbürgermeister und Vereinsvorsitzendem Gerhard Jauernig (vorne rechts). Bild: Mario Obeser

Feuer wehr Günzburg erwartet ein neues Fahrzeug

In 2020 wurden bereits mehrere Lehrgänge durchgeführt, soweit dies mit den Corona-Regeln machbar war. Ferner gilt es den Feuerwehrbedarfsplan weiter umzusetzen. Ebenso stehen die Planungen des Feuerwehrgerätehauses in Deffingen auf der Agenda, wie auch eine neue Slipstelle an der Donau. Ein neues Feuerwehrfahrzeug HLF 20 Straße mit einem MAN-Fahrgestell und einem Aufbau von Rosenbauer wird in wenigen Wochen in Dienst gestellt werden. Ebenso plant die Feuerwehr Günzburg für das kommende Jahr Aktionen zur Jugendgewinnung.

Die neue Feuerwache in Günzburg von außen. Bild: Mario Obeser

Auch Wahlen standen an. So wurde der Zweite Kommandant und Stadtbrandmeister Achim Senser ohne Gegenbewerber für weitere sechs Jahre gewählt. Bei der Mitgliederversammlung wurden Helmut Balkie zum Löschmeistervertreter und Rudi Schlögl zum Mannschaftsvertreter gewählt. Die Kassenprüfer Karl Stiastny und Stefan Jehle wurden in ihren Ämtern bestätigt.

14 Jugendliche sind Mitglied der Jugendfeuerwehr

Der Kassenbericht Christian Hofner zeigte, dass der Verein finanziell sehr gut dasteht. Mit Blick auf Corona erwartet er aber in nächster Zeit ein geringeres Spendenaufkommen. Waren es Ende 2019 noch vier Kräfte, sind es mit Stand September 2020 14 Jugendliche, die Mitglied in der Jugendfeuerwehr Günzburg sind. Wie aus dem Bericht des Jugendwartes Manuel Füssel hervorgeht, den Markus Mayer vortrug, hatten die Jugendlichen in 2019 mehrere Übungen, Lehrgänge und Leistungsprüfungen absolviert.

Diese Jugendlichen hat die Feuerwehr Günzburg in die Jugendfeuerwehr Günzburg aufgenommen (von links hinten): Philipp Kloos, Noa Telalovic, Lea Schmid, Anna Schmid – vorne: Maximilian Anderson und Marvin Bayer. Laucas Keis Mesquite und Michael Gopp fehlen auf dem Foto.

Bei 25 Übungen eigneten sie sich Feuerwehrwissen an. Neu in die Jugendfeuerwehr aufgenommen wurden: Maximilian Anderson, Marvin Bayer, Michael Gopp, Laucas Keis Mesquite, Phillip Kloos, Anna Schmid, Lea Schmid und Noa Telalovic.

Oberbürgermeister und Vereinsvorsitzender Gerhard Jauernig blickte in seinem Tätigkeitsbericht auf das Jahr 2019 zurück. Eine Löschgruppe erhielt das österreichische Leistungsabzeichen in Bronze aus Kärnten, wozu eigens eine Delegation aus Österreich anreiste.

100000 Euro wurden in die neue Feuerwache investiert

Eine stolze Summe, fast 100000 Euro, konnte der Verein in die neue Feuerwache investieren, die mit etwa 3000 Quadratmeter Nutzfläche eine topmoderne Wache geworden ist. Jauernig war sich sicher: „Wenn wir jetzt mit den Planungen beginnen würden, unter dem Eindruck des Einbruchs der Steuereinnahmen, würden wir keine Mehrheit mehr für den Neubau einer Wache bekommen, die am Ende über zehn Millionen Euro kosten wird.“

Die neue Feuerwehrwache verfügt über Monitore, die den Fahrzeugstatus anzeigen und im Falle eines Einsatzes informieren. Bild: Christian Kirstges

„Eine Stadt mit knapp 22000 Einwohnern kann stolz und dankbar dafür sein, dass ihr immer wieder mit Mut, aber auch mit Zuversicht rausfahrt und euch uneingeschränkt einsetzt“, lobte der Vereinsvorsitzende die Mannschaft. „Gerade bei dem Einsatz bei der Explosion der ehemaligen Tierzuchthalle, die mit viel Glück keine Toten forderte, konnte die Feuerwehr ihre Funktionsfähigkeit unter Beweis stellen.“

