vor 20 Min.

Flüchtlingsfamilie lebt in Burgau in einem Zimmer: Vom Problem des Asyls und des Wohnens

Die Eltern Abdulqadir und Fatema mit Tochter Qabul und Sohn Akram, zur Familie gehört auch noch Sohn Ali. Sie leben derzeit in Burgau in einem Zimmer.

Plus Sie wird kurzfristig aus einer Gundremminger Unterkunft nach Burgau umquartiert. Helfer finden das und die Unterkunft selbst unmenschlich. Das Landratsamt sieht sich „zwischen den Stühlen“.

Von Christian Kirstges

Probleme in der Flüchtlingsunterkunft an der Burgauer Mühlstraße hat kürzlich Ramona Nahirni-Vogg (Grüne) im Hauptausschuss des Stadtrats öffentlich gemacht. Eine fünfköpfige Familie sei vom Landratsamt aus einem Haus in Gundremmingen kurzfristig nach Burgau in ein einziges Zimmer umquartiert worden – in einer Einrichtung, in der es Hygienedefizite gebe, übermäßig Alkohol getrunken und überall geraucht werde und auch Drogen genommen würden.

Im Burgauer Asyl-Helferkreis engagiert sich Evelyn Söll, ebenso ihr Mann Jürgen. Sie kennen die Familie schon länger, und wie man sie behandele, sei ein Unding. „So geht man einfach nicht mit Menschen um“, kritisiert Evelyn Söll.

2011 hatte die Flucht von Abdulqadir aus dem vom Krieg geprägten Somalia begonnen. Er ging in die Türkei, wo er seine heutige Frau kennenlernte. Zusammen flohen sie weiter nach Deutschland, seit 2015 leben sie hier. In der Türkei hätten sie nicht arbeiten dürfen, aber ihre Unterkunft bezahlen müssen, erzählen die beiden. Nur Schwarzarbeit sei möglich gewesen. Sie haben drei Kinder: Ali ist sechs Jahre alt und geht zur Schule. Tochter Qabul ist fünf, doch für sie gebe es keinen Platz im Kindergarten. Sohn Akram ist ein Jahr und vier Monate alt. Das Mädchen und der Jüngste seien in Deutschland geboren worden.

Der Sohn muss die Hausaufgaben auf dem Bett machen

Zunächst konnten die inzwischen anerkannten Flüchtlinge in Haldenwang leben, zuletzt in einer 100 Quadratmeter großen Wohnung. Weil die Unterkunft aufgelöst wurde, ging es im Sommer 2019 nach Gundremmingen. Hier hatten sie drei Zimmer sowie Küche und Bad. Weil auch dieses Quartier geschlossen wurde, mussten sie vor wenigen Wochen nach Burgau in die Unterkunft an der Mühlstraße umziehen. Eine Woche vorher sei das offizielle Schreiben des Landratsamts gekommen. „Auf der einen Seite animiert man dazu, den Leuten zu helfen, auf der anderen werden die Bemühungen so erschwert“, sagt Jürgen Söll.

Nun also lebt die Familie zu fünft in einem Zimmer, der Sohn müsse die Hausaufgaben auf dem Bett machen. Es gebe eine Gemeinschaftsküche und ein Gemeinschaftsbad mit Waschmaschine für alle Bewohner, zwei Familien müssten sich je eine Toilette teilen. Rücksicht nähmen die wenigsten, sagt Abdulqadir, 44. Sie versuchten, so wenig wie möglich in der Unterkunft zu sein, tagsüber dürften sie sich im evangelischen Gemeindehaus aufhalten. Hier kümmert sich auch Pfarrer Peter Gürth. Er sagt, er habe von einem Obdachlosen von Drogenproblemen in der Unterkunft gehört.

Helferkreis Burgau: Leute auch wegen Corona nicht so eng unterbringen

Der Helferkreis habe die Zustände im Haus dem Landratsamt geschildert, sagt Evelyn Söll. Doch die Behörde stehe auf dem Standpunkt, dass die Bewohner selbst für die Sauberkeit verantwortlich seien, ergänzt ihr Mann. Doch dort lebten neun Erwachsene und 17 Kinder – „bei so vielen Menschen auf engem Raum wird das schwierig, zumal viele es aus ihren Herkunftsländern nicht gewohnt sind, sich darum zu kümmern“. Es gebe auch immer wieder kein warmes Wasser. Und man dürfe nicht vergessen, dass ein Kind aus dem Haus im vergangenen Jahr fast in der angrenzenden Mindel ertrunken war – das sei kein Ort für Familien mit kleinen Kindern.

Auf der einen Seite gebe es die Empfehlung von Robert-Koch-Institut und Flüchtlingsrat, wegen Corona nicht zu viele Menschen zusammen in einer Unterkunft wohnen zu lassen. Auf der anderen mache das Landratsamt genau das. So sagt die Familie, dass sie Angst vor einer Ansteckung habe. Die Behörde, moniert Evelyn Söll, wisse doch, wie lange die Mietverträge für die Unterkünfte laufen. Dass man dann die Leute so kurzfristig informiere, kann sie nicht verstehen. Nicht einmal ein gespendetes Sofa habe die Familie mitnehmen dürfen.

Die Familie will in Deutschland bleiben - auch der Kinder wegen

Problematisch sei zudem, dass die Helfer momentan nicht in die Heime gehen dürften, damit die Gefahr einer Ausbreitung des Coronavirus verringert werde. Doch die Menschen brauchten Hilfe. Das zeige sich auch daran, dass das Landratsamt der Familie zum Vorwurf mache, einmal ein Wohnungsangebot abgelehnt zu haben. „Doch sie hat gar nicht verstanden, warum sie nur zwei Straßen weiterziehen sollte, während die damalige Unterkunft ihnen gut gefallen hat.“ Es gebe eine Sprachbarriere, auch wenn die Familie ein wenig Deutsch spricht.

In diesem Haus an der Mindel sind die Flüchtlinge untergebracht. Bild: Bernhard Weizenegger

Seit 2018 suche sie selbst nach einer Wohnung. Abdulqadir würde auch gerne arbeiten. Doch er leide unter einer Schussverletzung: Als seine Verwandten in Somalia erschossen worden seien, habe man ihn angeschossen. Er brauche eine Operation, danach würde er gerne arbeiten. In seiner Heimat sei er Schreiner gewesen. Allerdings, sagen die Sölls, sei das mit der Bildung in Somalia so eine Sache. Abdulqadirs Frau Fatema, 30, könne nicht lesen und schreiben. So oder so: Deutschland ist das Land, in dem sie bleiben wollen. Hier gebe es Ruhe. Die Kinder könnten lernen, sagt der 40-Jährige. Zumindest musste der Sohn nun nicht die Schule wechseln.

Die Familie sei immer freundlich und respektvoll

Im Haus an der Mühlstraße gebe es sogar eine freie Wohnung, sagt Evelyn Söll. Doch das Landratsamt wolle diese für Notfälle freihalten, etwa eine Isolation bei einer Corona-Infektion. Sie kenne die Familie seit 2015, immer sei sie freundlich und respektvoll und stelle keine großen Ansprüche. Da gebe es ganz andere. Dass man mit den fünf so umgehe, kann sie auch deshalb nicht verstehen. Es zeige sich hier auch, sagt ihr Mann, dass im Kreis generell Sozialwohnungen fehlten. Und dass es nicht einfach sei, Flüchtlinge in eine Arbeit zu vermitteln, wenn jemand wie Abdulqadir einen behindertengerechten Arbeitsplatz brauche, der zudem mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar sein sollte.

Er selbst bilde Krankenpfleger aus und sehe, dass es ohne ausländische Mitarbeiter nicht mehr gehe. Es bringe nichts, nur die mit abgeschlossener Ausbildung ins Land zu lassen. Die Sölls sagen, sie hätten selbst mehrere Jahre einen Flüchtling in ihrer Familie aufgenommen. Inzwischen habe er einen Ausbildungsvertrag, eine Wohnung und eine Freundin. Wenn man sich kümmere, könne es funktionieren.

Burgaus Polizei sind keine Probleme mit Drogen in dem Haus bekannt

Der Verwalter des Hauses, der seinen Namen hier nicht genannt haben will, kann die Kritik an der Unterkunft nicht nachvollziehen. Es habe nie Probleme gegeben. Nun wolle Evelyn Söll wohl Druck aufs Amt ausüben wegen der Familie, „das ist ein unfaires Vorgehen“. Die Hausordnung verbiete alles, was sie kritisiert, und sobald jemand raucht, würde die Brandmeldeanlage auslösen. Er habe keine Kenntnis von Alkohol- und Drogenkonsum, es gebe regelmäßig Begehungen. Die hygienischen Zustände seien in Ordnung.

Was sagen also die zuständigen Behörden? Burgaus Polizeichef Stefan Eska erklärt, die Polizei habe keine Erkenntnisse über Probleme mit Drogen in der Unterkunft. Auch Wolfgang Buckel als Leiter der Hauptverwaltung der Stadt Burgau, unter anderem fürs Ordnungsamt zuständig, sind keine Schwierigkeiten bekannt. Feuerwehrkommandant Hans-Peter Merz hingegen sagt, es gebe immer mal wieder Einsätze – nicht weil jemand rauche, sondern wegen angebranntem Essen. Doch er könne dem Helferkreis nur beipflichten, die Hygiene im Haus lasse zu wünschen übrig. Das habe er dem Verwalter schon im vergangenen Jahr gesagt. „Ich würde da nicht wohnen und auch nichts aus dieser Küche essen wollen.“

Landratsamt Günzburg: "Wir sitzen zwischen den Stühlen"

Das Landratsamt sieht die Sache wiederum anders – und betont, „zwischen den Stühlen“ zu sitzen. Das Problem sei, dass in vielen angemieteten Unterkünften die Verträge ausliefen. Man müsse entscheiden, wo man verlängern wolle und müsse viele Kriterien berücksichtigen. Eines sei die Wirtschaftlichkeit. Das Land poche darauf, dass auch im Sinne der Steuerzahler keine überteuerten Preise mehr gezahlt werden sollen, die auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise von vielen Hauseigentümern aufgerufen worden seien. Man habe mehrere Gespräche in Gundremmingen geführt, doch auf der Zielgeraden habe es keine Einigung gegeben. Die Unterkunft wurde geschlossen.

In mehreren Sprachen sind die Corona-Regeln ausgehängt. Bild: Bernhard Weizenegger

Auch müsse man sehen, dass die Familie als Flüchtlinge anerkannt sei – damit müsse sie sich selbst um eine Wohnung kümmern und habe eigentlich kein Recht mehr, in einer Asylunterkunft zu wohnen. Das Landratsamt habe sie aber nicht der Obdachlosigkeit preisgegeben, betont Christoph Glöckler, Leiter des Geschäftsbereichs Kommunales und Soziales. Ja, es sei eine Wohnung im Dachgeschoss frei, die brauche man als Reserve etwa bei einem Corona-Ausbruch. Würde man der Argumentation des Helferkreises folgen, möglichst wenige Menschen einzuquartieren, dürfe man die Familie nicht hier unterbringen. Dass sie eine andere Wohnung abgelehnt hatte, spiele hier keine Rolle.

Gundremmingens Bürgermeister hat kein Verständnis für die Regierung von Schwaben

Von einem offenen Drogenkonsum im Haus sei nichts bekannt, hygienische Probleme sehe man nicht. Die Bewohner müssten sich selbst darum kümmern, Ordnung zu halten. Man könne nicht verlangen, dass sie integriert werden, und ihnen alles abnehmen. Man werde sich die Situation aber noch einmal anschauen. Die Helfer dürften die Unterkünfte besuchen, müssten sich aber – wie woanders auch – anmelden. Und was die Lage der Unterkunft neben dem Fluss angeht: Ein solch tragischer Unfall wie mit dem Kind im vergangenen Jahr hätte auch einer anderen Familie außerhalb einer solchen Einrichtung passieren können, sagt Glöckler.

Die Unterkunft in Gundremmingen gehört übrigens der Gemeinde selbst, bestätigt Bürgermeister Tobias Bühler (CSU) unserer Zeitung. Er betont, dass auch sie wirtschaftlich arbeiten müsse. Man müsse sehen, dass man den Bewohnern jemanden an die Seite gestellt habe, der offiziell Hausmeister sei, sich aber um vieles für sie gekümmert habe, bis hin zu Fahrten zum Arzt. Die Regierung von Schwaben interessiere so etwas nicht – sie habe dem Landratsamt untersagt, einen neuen Vertrag zu schließen. Mit dem Kreis wäre man sich einig geworden, sagt Bühler. „Wir wollen kein Geld mit einer solchen Einrichtung verdienen. Aber wir haben viel investiert und viel für die Bewohner getan.“ Die Einnahmen seien auch für die Integration verwendet worden. Wo die anderen Bewohner untergekommen sind, wisse er nicht.

Der Freistaat lässt ausloten, ob die Mietkonditionen für ihn verbessert werden können

Die Regierung von Schwaben stellt die Sache wieder anders dar: Nachdem sich das Landratsamt mit der Gemeinde „angesichts deren Mietzinsvorstellungen im Hinblick auf die Vorgaben des Haushaltsrechts“ über eine Verlängerung nicht habe einigen können, sei das Mietverhältnis nach Rücksprache mit der Regierung von Schwaben beendet worden. Das Landesinnenministerium erklärt grundsätzlich, Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit seien bei allem staatlichen Handeln vorgeschrieben.

Bei der Anmietung von Objekten seien die ortsübliche Miete heranzuziehen und die Situation des Immobilienmarktes zu berücksichtigen. Die Konditionen auf dem Höhepunkt der Flüchtlingswelle müssten anhand der damaligen Situation bewertet werden und seien nicht per se horrend gewesen. Gleichwohl müsse jetzt ausgelotet werden, „ob die neu zu verhandelnden Mietbedingungen nicht zugunsten des Freistaats Bayern verändert werden können“.

