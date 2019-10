10.10.2019

Fragen zum Smartphone?

Viermal „Handy-Sprechstunde“

Die Smartphone-Sprechstunde in Jettingen-Scheppach, startet in ihre zweite Runde. Interessierte Bürgerinnen und Bürger können ab 18. Oktober 2019 an vier aufeinander folgenden Freitagen jeweils in der Zeit von 15.30 bis etwa 17 Uhr sämtliche Fragen rund um Smartphone, Laptop, Tablet an die beiden Ehrenamtlichen, Anton und Simon Zucker, stellen. Das teilt das Landratsamt Günzburg mit.

Die Smartphone-Sprechstunde findet diesmal in den Räumlichkeiten der Freiwilligen Feuerwehr Jettingen-Scheppach, Oberer Angerweg 3, statt. Das Beratungsangebot ist eine Kooperation der Gesundheitsregion plus mit der Seniorenfachstelle, dem Freiwilligenzentrum Stellwerk und der Marktgemeinde Jettingen-Scheppach. Eine Anmeldung zur Sprechstunde ist nicht erforderlich. Bestehende Rückfragen können jedoch gerne an die Marktgemeinde Jettingen-Scheppach, Genoveva Heinzmann unter der Telefonnummer 08225/306-18 gerichtet werden. (zg)

Themen folgen