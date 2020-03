Frau überbringt Drogen für ihren inhaftierten Freund

Plus Sie hatte selbst noch eine Bewährungsstrafe laufen. Trotzdem dealte sie im Auftrag ihres Partners in Leipheim. Davon ist die Staatsanwaltschaft überzeugt.

Obwohl sie während ihrer Bewährungszeit mit Drogen gehandelt hat, ist eine 34-jährige Augsburgerin am Schöffengericht in Günzburg glimpflich davongekommen. Der Angeklagten wurde vorgeworfen, einem Insassen der Justizvollzugsanstalt Kaisheim beim Drogenhandel geholfen zu haben.

Im August 2018 soll die Frau im Auftrag des besagten inhaftierten Dealers in Leipheim je zwei Gramm Kokain und Amphetamin von einem weiteren Mittäter entgegengenommen haben. Danach verkaufte sie die erhaltenen Drogen für 200 Euro an einen Konsumenten.

Im November 2018 verpackte die 34-Jährige ebenfalls im Auftrag des Inhaftierten 90 Subutex-Tabletten, die zu den Opiaten zählen, und übergab sie einem Mann, der sich auf Freigang befand. Dieser versuchte, die Drogen bei seiner Rückkehr in die Justizvollzugsanstalt zu schmuggeln.

Ihre DNA wurde auf der Tablettenverpackung nachgewiesen

Der Plan schlug jedoch fehl. Die Justizvollzugsbeamten fanden die Tabletten und konnten auf deren Verpackung die DNA der Angeklagten nachweisen. Die 34-Jährige räumte vor Richterin Jessica Huk ein, die Tabletten an den Freigänger übergeben zu haben. Darüber hinaus wollte sie keine Fragen beantworten. Der erste Anklagepunkt wurde nach einem nicht-öffentlichen Rechtsgespräch fallengelassen.

Auch die mehrfach vorbestrafte Angeklagte hatte ab und an Drogen genommen, wie sie in der Verhandlung zugab. Ihre Eltern seien beide drogenabhängig gewesen, sie selbst habe bereits im Alter von zwölf Jahren zuhause Marihuana rauchen dürfen. „Das hat mir sehr mit meinem ADS geholfen, auch wenn es sicher nicht der richtige Weg war.“ ADS bedeutet Aufmerksamkeits-Defizit-Syndrom und ist eine Aufmerksamkeitsstörung.

Später habe sie auch härtere Sachen genommen, jedoch immer in geringen Mengen und nur auf Partys. Nachdem sie als alleinerziehende Mutter von zwei Kindern beim Drogenkonsum erwischt worden sei, habe sie die Kinder freiwillig zu deren Vater geschickt. „Das war ein richtiger Knackpunkt für mich“, erinnerte sie sich vor Gericht. „Es hat mich wachgerüttelt.“ Danach habe sie nur noch wenige Male Drogen genommen und schließlich ganz aufgehört.

"Ich weiß, dass ich Blödsinn gemacht habe"

Aktuell befindet sich die 34-Jährige wegen Trunkenheit am Steuer im September 2018 noch in der Bewährungszeit. Die Bewährungshelferin habe sie sich selbst gesucht, die Zusammenarbeit laufe sehr gut.

Mit dem inhaftierten Drogendealer sei sie liiert gewesen. „Ich weiß, dass ich Blödsinn gemacht hab und naiv war“, bekannte die Augsburgerin. Sie hoffe jetzt auf Nachsicht. „Ich verspreche, dass ich es besser mache.“

Die Verteidigung forderte eine Haftstrafe von nicht mehr als einem Jahr und sieben Monaten auf Bewährung. Die Staatsanwaltschaft plädierte auf zwei Jahre Freiheitsstrafe auf Bewährung. Dem folgte Richterin Huk. Die Angeklagte habe dem Gericht durch ihr Geständnis eine komplizierte Beweisaufnahme erspart und zudem „nur Beihilfe“ geleistet. Sie sei außerdem von dem inhaftierten Dealer ausgenutzt worden.

Gegen sie spreche dennoch die große Menge an Drogen, die sie weitergegeben habe, sowie die noch laufende Bewährung. Als Auflage für die fünfjährige Bewährung setzte Huk 800 Euro in Monatsraten zu je 100 Euro und einen monatlichen Drogentest an.

Lesen Sie hier weitere Artikel über Gerichtsverhandlungen in Günzburg: