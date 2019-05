00:34 Uhr

Freie Wähler wollen Plakatierungswut stoppen

Die Stadtratsfraktion stellt dazu einen Antrag. Welche Themen die Günzburger außerdem beschäftigen

Im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung der Freien Wähler Günzburg standen Neuwahlen, Erläuterungen zu aktuellen Themen des Stadtrates und die zukünftige Stadtentwicklung. Als Vorsitzender einstimmig in seinem Amt bestätigt wurde Günzburgs Zweiter Bürgermeister Anton Gollmitzer. Weitgehend bestätigt bei den Neuwahlen wurde die Vorstandschaft der Freien Wähler, in der Michael Briegel neu zum Dritten Vorsitzenden gewählt wurde.

FW-Vorsitzender Gollmitzer sagte, er setze auch bei der Kommunalwahl 2020 auf den amtierenden Oberbürgermeister Gerhard Jauernig (SPD), den die Freien Wähler seit 2002 stets unterstützten. „Er ist auch unser OB-Kandidat“, so Gollmitzer. Wie berichtet, hatten vor Kurzem die Spitzen von SPD und CSU in Günzburg angekündigt, Jauernig gemeinsam für die Kommunalwahlen 2020 als Oberbürgermeister nominieren zu wollen.

Stadtrat Manfred Proksch erläuterte Schwerpunkte im laufenden Haushalt und präsentierte aktuelle Themen aus dem Stadtrat. Wie in den meisten Kommunen sei auch in Günzburg ein Hauptproblem das Fehlen von bezahlbarem Wohnraum. Momentan herrsche im Stadtgebiet zwar rege Bautätigkeit, dennoch sei die Lage auf dem Wohnungsmarkt sehr angespannt. „In den Bürgersprechstunden wird vor allem nach Wohnungen gefragt“, schilderte Anton Gollmitzer das Problem. Auch die Nachfrage nach Bauplätzen ist groß. Im Baugebiet Nornheim seien alle Plätze verkauft. In Wasserburg wird das Baugebiet Minholz-Areal über Bauträger erschlossen. Erwartet werden könne in Zukunft Bauland an der B10 Richtung Nornheim und in der Weststadt auf dem Ihle-Areal. Momentan werde im Stadtteil Riedhausen ein größeres Baugebiet für über 20 Wohneinheiten erschlossen.

Im Widerspruch zu Mangel an Bauland stünden viele Baulücken und Leerstände. Nach Meinung der Freien Wähler braucht die Stadt ein umfassendes Flächenressourcen-Management, in dem alle Baulücken und Brachflächen aber auch die Altersstruktur der Wohnraumnutzung erfasst sind. Wie in vielen Dörfern, so zeichne sich vor allem in den Stadtteilgemeinden ab, dass in den Ortskernen die Bewohnerzahl zurückgeht und am Ortsrand neue Siedlungen entstehen. Was gilt es zu tun, um vor allem auch bezahlbaren Wohnraum zu schaffen? Innenverdichtung, Supermärkte und Parkplätze überbauen, diese Möglichkeit werde momentan oft genannt. Die Freien Wähler regten bereits ein konkretes Beispiel an: Überbauung der großen Parkfläche zwischen Amtsgericht und Arbeitsamt - unten parken, oben wohnen. Diese Planung solle ernsthafter ins Auge gefasst werden, fordern die Kommunalpolitiker.

Rückblickend auf die Plakatierungswut – vor allem bei der jüngsten Landtagswahl – wollen die Freien Wähler eine Änderung der Plakatierungssatzung. Wahlplakate sollen nur noch an vorhandenen Werbetafeln oder an Plakatwänden angebracht werden, die vor Wahlen von der Stadt extra für diesen Zweck installiert werden. „Dass die politischen Parteien vor den jeweiligen Wahlterminen mit Wahlplakaten für sich werben, ist aus demokratischen und verfassungsrechtlichen Gründen grundsätzlich hinzunehmen, soll aber mit Blick auf die städtebaulichen, denkmalpflegerischen und touristischen Belange eingeschränkt werden“, heißt es in einem Antrag der FW-Stadtratsfraktion wörtlich.

Da die meisten Hohlkammerplakate aus Polypropylen bestehen und durch Kabelbinder befestigt werden, könnte durch Eindämmung der Wahlwerbung auch der Kunststoffabfall reduziert werden. „Außerdem können dadurch die Parteien und Wählergruppen Kosten und Arbeit sparen“, meint der FW-Fraktionsvorsitzende Proksch.

In der Nachbarstadt Gundelfingen und anderen Kommunen sei eine eingeschränkte Plakatierung vor Wahlen schon seit Jahren vorgeschrieben, heißt es in einer Pressemitteilung der Freien Wähler. (zg)

