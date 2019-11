vor 35 Min.

Freie Wähler wollen weniger in Wahlwerbung investieren

Die Vereinigung aus Offingen will das eingesparte Geld für gemeinnützige Zwecke ausgeben.

Die Freien Wähler Offingen (FWO) haben im TSV-Sportheim ihre Kandidaten zur Wahl des Offinger Marktgemeinderats am 15. März 2020 aufgestellt. Angeführt wird die Liste vom Gemeinderatsmitglied und Ortsvorsitzenden Michael Süß. Mit dem stark verjüngten Team, mit einem Durchschnittsalter von 48,8 Jahren, erhoffen sich die Freien Wähler Offingen das gleiche Ergebnis mit vier Mandaten wie 2014. Der jüngste Kandidat ist 29 Jahre alt, der älteste 68. Somit sei eine gute Mischung aus Erfahrung einerseits und jungem Gedankengut andererseits gelungen.

Bei der Aufstellungsversammlung wurden auch einige aktuellen Themen aus der Marktgemeinde diskutiert. So soll ein erneuter Versuch gestartet werden, ein gemeinsames Amtsblatt aller VG-Gemeinden einzuführen, das kostenlos an alle Haushalte im Bereich der Verwaltungsgemeinschaft verteilt werden soll.

Auch die laufende Aktion zugunsten einer Tempo-30-Zone im Ortsteil Schnuttenbach war Bestandteil der Diskussion. Bekanntlich wurde von FWO-Fraktionschef Michael Süß in der Marktgemeinderatssitzung der Vorschlag eingebracht, in Form einer Bürgerumfrage die Meinung der Bewohner des Ortsteils zu befragen. Das Ergebnis der Bürgerbefragung soll dann in die Entscheidung im Marktgemeinderat Berücksichtigung finden. Und der Zustand des Bahnhofsumfelds ist nach wie vor den Freien Wählern Offingen ein Dorn im Auge.

Neben verschiedenen Aktionen im Vorfeld der Wahl wurde im Vorstand bereits diskutiert – wie im Wahljahr 2014 –, statt einer großen Anzahl von Wahlplakaten nur drei Großplakate mit den FWO-Kandidaten auf Privatgrund aufzustellen. Die eingesparten Finanzmittel sollen dann für gemeinnützige Zwecke zur Verfügung gestellt werden. Diskutiert wurde ebenfalls, mit welchen Maßnahmen dem starken Verkehr auf der Günzburger- und Bahnhofstraße und trotz eines Lkw-Verbots den durchfahrenden Lastwagen begegnet werden kann.

Fünf Frauen und elf Männer stehen auf der Liste: 1 Michael Süß; 2. Karl Krupka; 3. Thomas Rohrhirsch; 4. Monika Bender; 5. Günter Jäckle; 6. Marc-Steffen Urian; 7. Carola Eppinger; 8. Ernst Neidhardt; 9. Wolfgang Schmidt; 10. Joachim Rehle; 11. Sandra Littwin; 12. Christine Weng; 13. Max Kempter junior; 14. Gerhard Gaa; 15. Lukas Wiedenmann; 16. Petra Stelzle. (zg)