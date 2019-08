00:31 Uhr

Friede in der Welt als größter Wunsch

Mehr als 30 Fahnenabordnungen waren beim Feldgottesdienst an der Friedenskapelle in Waldheim vertreten. Zelebriert wurde dieser von Pfarrer Soni Abraham Platthottam und der evangelischen Pfarrerin Christa Auernhammer.

An der Kapelle in Waldheim wird an die Vergangenheit zurückerinnert und vor neuen Krisen gewarnt

„Ohne Frieden kann nichts wachsen, ohne Frieden ist kein Leben in Sicherheit möglich.“ So begann Pfarrer Soni Abraham Platthottam am Sonntag vor der Friedenskapelle in Waldheim den feierlichen Feldgottesdienst für die Gefallenen und die Opfer beider Weltkriege. Mehr als 30 Fahnenabordnungen verschiedener Soldaten- und Kameradschaftsvereine, wie auch Vertreter der Bundeswehr, hatte der Musikverein Kammeltaler Blasmusik Ettenbeuren dorthin begleitet – zahlreiche Gottesdienstbesucher hatten sich dort bereits eingefunden. Eingeladen hatten wieder der Landkreis, die Gemeinde Kammeltal und der Soldaten- und Kameradschaftsverein Behlingen-Ried.

„Wir haben eine wunderbare Welt“, so Pfarrer Soni Abraham. Aber man habe auch Regierungschefs, wie die Herren Putin und Trump, in der Türkei gebe es Präsident Erdogan und in Nordkorea Kim Jong Un. Es seien viele Verträge geschlossen worden, die den Frieden sichern sollten, doch man höre immer wieder, dass diese gekündigt würden.

Mit dem Blick auf immer neue Waffen, auf Hightech und die Kontrolle über andere gebe es so viele Entwicklungen, die nicht passten. „Unsere Wünsche sind der Frieden in der Welt“, betonte der Pfarrer. Dazu sei das gegenseitige Vertrauen das A und O.

Die Bundeswehr engagiere sich mit derzeit etwa 3200 Soldaten im Rahmen der Vereinten Nationen oder der Nato bei Auslandseinsätzen in Afghanistan, Somalia oder im Kosovo, erinnerte die evangelische Pfarrerin Christa Auernhammer. Nicht alle kämen unversehrt zurück und viele andere litten häufig unter den Eindrücken des Krieges. „Der Krieg hat nach wie vor das Gesicht des Todes und des Leidens“, so die Pfarrerin.

Am Tage des Erinnerns und am damaligen Übungsfeld des Todes, einem Ort, wo sonst Ähren und Korn wuchsen, solle nicht nur an die Opfer der großen Kriege des vergangenen Jahrhunderts gedacht werden. Zugleich solle dieser Tag Gelegenheit sein, Gott für mehr als 70 Jahre Frieden, in denen man heute lebe, zu danken. (wpet)

