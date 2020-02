vor 60 Min.

Für Anwohner gibt es in Großkötz keine Vorfahrt beim Parken

Obwohl die Firma Alko beim Hungerberg in Großkötz einen zusätzlichen Parkplatz gebaut hat, klagen Anwohner des Wohnblocks über vor ihrem Haus parkende Fahrzeuge.

Mitarbeiter der Firma Alko parken immer wieder auf einem Grünstreifen. Der Gemeinderat lehnt den Wunsch von Bürgern am Großkötzer Hungerberg ab.

Ärger wegen Parkmöglichkeiten gibt es am Hungerberg in Großkötz. Bewohner der Häuser Nummer 13, 15 und 17 haben sich bei der Verwaltung beschwert, weil vor ihrem Wohnblock auf dem Grünstreifen Mitarbeiter der Firma Alko parken und die Anwohner ihre Autos deshalb nicht vor dem Haus abstellen können.

Die gewünschte Ausweisung von Bewohnerparkplätzen haben die Gemeinderäte während der jüngsten Sitzung einstimmig abgelehnt. Zwar gibt es einige Stellplätze am Haus und auch Alko hat vor Kurzem einen neuen Parkplatz gebaut – aber wie so oft reicht es halt nicht. Mitarbeiter des Unternehmens stellen deshalb ihre Fahrzeuge entlang des Grünstreifens auf der Straße am Hungerberg ab. Verboten ist das allerdings nicht, es gibt dort kein Halteverbot oder Ähnliches. Anwohner ärgern sich darüber und haben deshalb gefordert, den Bereich gegenüber ihres Wohnblocks entlang des Grünstreifens als Bewohnerparkplätze mit Parkausweis auszuweisen.

Gemeinderat in Kötz befürchtet eine Verstärkung des "Schilderwalds"

Im Gemeinderat stieß dieser Wunsch auf große Skepsis. Von einer Verstärkung des „Schilderwalds“ war die Rede, auch davon, dass die Anwohner ja schließlich auch in den Nebenstraßen parken könnten. Kötz’ Zweiter Bürgermeister Reinhard Uhl und auch Dritter Bürgermeister Valentin Christel sagten, dass die Durchfahrt für die Landwirte nicht behindert werden dürfe.

Der Kötzer Gemeinderat Norbert Ritter warnte davor, mit dem von den Anwohnern gewünschten Parkausweis eventuell einen Präzedenzfall zu schaffen. Uhl wies zudem darauf hin, dass an einer Giebelseite des Wohnblocks auf einer Grünfläche durchaus noch Raum für Stellplätze wäre. Die Verwaltung werde dies den Betroffenen mitteilen.

Die Abstimmung fiel dann eindeutig aus. Alle Ratsmitglieder lehnten den Wunsch nach Ausweisung eines Anwohnerparkplatzes ab. (ilor)

Themen folgen