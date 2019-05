vor 60 Min.

Für wohnortnahe Medizin-Versorgung

Kommunalpolitische Vereinigung bestätigt ihren Vorstand und definiert Ziele

Die Kommunalpolitische Vereinigung (KPV) der CSU hat bei der Kreisversammlung in Autenried den gesamten Vorstand im Amt bestätigt. Der KPV gehören alle Mandatsträger an, die die CSU in den Kommunalparlamenten vertreten. „Kommunalpolitik bedeutet für uns unmittelbarer Einsatz für das Wohl der Menschen in unserer Region“, sagte der wiedergewählte Vorsitzende Matthias Kiermasz. Kiermasz begrüßte in Autenried neben dem Ehrenvorsitzenden Hans Joas auch Staatsminister Hans Reichhart und den Landtagsabgeordneten Alfred Sauter. „Die Anliegen der Kommunen finden in München Gehör“, versicherte Staatsminister Reichhart, der zugleich Marktgemeinderat und Kreisrat ist. Landtagsabgeordneter Alfred Sauter verwies auf die geringe Arbeitslosigkeit in der Region. „Mindestens genauso wichtig ist: es gibt bei uns praktisch keine Jugendarbeitslosigkeit“, sagte Sauter. Eine zeitgemäße Kinderbetreuung, verlässliche finanzielle Rahmenbedingungen durch möglichst wenig bürokratische Lösungen bei der Grundsteuer und die Schaffung bezahlbaren Wohnraums bleiben laut KPV Herausforderungen in der Kommunalpolitik. Als Sachaufwandsträger seien Städte und Gemeinden auch in der Bildung und bei der Digitalisierung gefordert.

Umweltpolitik mit Augenmaß und gute Grundlagen für die heimische Wirtschaft dürfen laut Mitteilung der KPV keine Gegensätze sein. Ebenso mahnt sie kluge Mobilitätskonzepte und eine angemessene medizinische Versorgung in Wohnortnähe an. In einer Phase des personellen Umbruchs wolle man außerdem mit guten Kandidaten und guten Konzepten in die Kommunalwahlen 2020 gehen, sagte der Vorsitzende Kiermasz, dem Sandra Dietrich-Kast und Stefan Baisch als Stellvertreter zur Seite stehen. (zg)

