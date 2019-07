vor 4 Min.

Funde stammen wohl aus Jungsteinzeit

Das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege erläutert die Grabungen in Konzenberg

Der Haldenwanger Gemeinderat ist über den Sachstand im Baugebiet Am Friedhof in Konzenberg informiert worden, nachdem man auf eine möglicherweise dort vorhandene Römerstraße gestoßen war. Bisher seien nur Scherben gefunden worden, die auf eine 4000 Jahre alte Keltenlagerstätte hinwiesen (wir berichteten). Auf Anfrage erläutert das Landesamt für Denkmalpflege nun die Arbeiten – spricht aber nicht von Kelten.

Bei den archäologischen Voruntersuchungen seien bislang keine Scherben gefunden worden, die in Zusammenhang mit einer keltischen Besiedlung stünden. „Bisher traten ausschließlich Scherben von Gebrauchskeramik zutage, die wahrscheinlich aus dem Neolithikum, also der Jungsteinzeit, stammen“, erklärt Sebastian Kirschner, bei der Behörde für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Eine aktuelle Schätzung würde die Funde grob in das 4. oder 3. Jahrtausend vor Christus stellen, das stehe jedoch unter Vorbehalt. Eine genauere zeitliche Einordnung werde erst nach der abschließenden Reinigung und Sichtung aller Funde durch die Grabungsfirma möglich sein.

Was die Straße aus der römischen Kaiserzeit betrifft: Hinweise auf den Verlauf gebe es bisher nur von außerhalb des Baugebiets. In der Regel sei im Umfeld römischer Straßen mit begleitenden Gräben und Materialentnahmegruben zu rechnen, in Einzelfällen auch mit Bestattungen und Gebäuden. „Diese können über den Bereich des bekannten Bodendenkmals hinaus in die unmittelbare Umgebung ausgreifen.“ Durch die Nähe des Vorhabens zu einer römischen Straße seien auch im aktuellen Fall Bodendenkmäler zu vermuten. Die Voruntersuchungen sollten das überprüfen. Bei den derzeitigen Untersuchungen seien aber keine unmittelbar und sicher mit der Straße in Verbindung stehenden Bodendenkmäler zutage getreten. Wie lange die Voruntersuchungen im Baugebiet noch dauern, liege in Händen der Gemeinde und der von ihr beauftragten Fachfirma. Darauf habe das Landesamt für Denkmalpflege keinen Einfluss. (cki)

