Aufsteiger im Landkreis Günzburg starten mit viel Zuversicht

Plus Wie sich SV Obergessertshausen, SV Deisenhausen-Bleichen und TSG Thannhausen II auf die Saison 2021/22 vorbereiten. In den B-Klassen hat sich das Flex-Modell bewährt.

Die ersten Runden im Totopokal auf Ebene des Spielkreises Donau sind ausgetragen. Ab dem Wochenende 7./8. August kämpfen die Amateurfußballer im Landkreis Günzburg auch wieder um Punkte. Für viele Vereine ist nach einem Auf- oder Abstieg die sportliche Heimat eine neue. Allen Kickern gemein ist, dass sie viele Monate lang keinen Wettbewerbsfußball mehr absolviert haben.