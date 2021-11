Das alte Prunkstück des SC Ichenhausen glänzt wieder

Plus Die Abwehr zählt zu den Erfolgsgaranten des Landesligisten SC Ichenhausen. Speziell auf diesen Mannschaftsteil wartet im Heimspiel am 6. November 2021 sehr viel Arbeit.

Nie hat der SC Ichenhausen die erste Halbserie der Fußball-Landesliga erfolgreicher absolviert als 2021. Stolze neun Siege haben die Königsblauen trotz diverser Rückschläge eingefahren, dazu vier Unentschieden geholt und lediglich viermal verloren, unter anderem gegen die Teams auf den Tabellenpositionen eins, drei und fünf. Das brachte ihnen 31 Zähler und Tabellenplatz vier ein. Zum verspäteten Start in die Rückrunde – die für den Tag vor Halloween geplante Begegnung beim SV Egg war abgesagt worden – trifft die Elf von Trainer Oliver Unsöld an diesem 6. November auf eine jener Mannschaften, denen sie im ersten Vergleich unterlegen war. Zu Gast im Hindenburgpark ist der FV Illertissen II; Anpfiff ist um 14 Uhr.