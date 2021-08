Der SC Bubesheim belohnt sich nicht

Im Derby gegen den TSV Ziemetshausen platzt beim Bezirksligisten SC Bubesheim spielerisch der Knoten. Ein Tor aber gelingt gegen den diesmal schwachen Aufsteiger nicht.

Fußballerisch ist der SC Bubesheim wieder da. Im Landkreis-Duell der Fußball-Bezirksliga Nord gegen den TSV Ziemetshausen packte die Elf um Spielertrainer Jan Plesner die mit Abstand beste Saisonleistung aus. Was fehlte an diesem Abend des 25. August 2021, war das Tor zum Heimsieg. Und so durfte sich der Aufsteiger nach dem 0:0 über den äußerst glücklichen Punktgewinn freuen.

Frühe Rote Karte gegen den TSV Ziemetshausen

Bubesheim startete drei Tage nach dem ersten Saisonerfolg selbstbewusst und offensiv, ließ Ball und Gegner laufen. Der wusste sich zunächst oft nur mit kleineren und größeren Vergehen zu helfen. Das führte zu zwei frühen Freistößen aus vielversprechender Position, einer schnellen Verwarnung für Daniel Greiner und der Roten Karte für Oleksandr Kvachov, der als letzter Mann von hinten allzu heftig am allein Richtung Tor laufenden Patrik Merkle zerrte - ein selten klarer Platzverweis, den Schiedsrichter Lukas Häring auch ohne Zögern verhängte (12.).

Schiedsrichter Lukas Häring zeigt dem Ziemetshauser Oleksandr Kvachov die Rote Karte. Es ist die 12. Spielminute - und fortan muss sich der Aufsteiger mit einem Mann weniger wehren. Foto: Enst Mayer

Vom so stark in die Bezirksliga-Runde gestarteten Aufsteiger war bis dahin nichts zu sehen gewesen und dabei blieb es über weite Strecken der Partie auch. Bubesheim bestimmte das Geschehen, wirkte dabei deutlich ballsicherer als in den ersten Begegnungen dieser Runde und besaß in Patrik Merkle und Esse Akpaloo zwei Sturmspitzen, die jederzeit anspielbar waren und sich im Zweikampf gegen die Ziemetshauser Verteidiger immer wieder durchsetzten. Einziges Manko in der ersten halben Stunde war die Torausbeute; das 0:0 schmeichelte den Gästen über alle Maßen.

Stefan Mayer vergibt die einzige Gäste-Chance

Urplötzlich, ohne erkennbaren Anlass, erwachte Ziemetshausen. Und wie das im Fußball so ist, hatten die Gäste gleich die allerdickste Chance der gesamten Begegnung: Nicolai Miller lief auf Rechtsaußen allen Bubesheimern davon, passte flach und präzise in die Mitte auf Stefan Mayer, doch der schlug sieben Meter vor dem Tor ein Luftloch (36.).

Immerhin wirkten die Ziemetshauser nun etwas präsenter, gewannen ein paar Zweikämpfe mehr und retteten sich ohne weiteren Schaden in die Pause.

Lesen Sie dazu auch

Axel Hespeler und Axel Schnell scheitern

Mit Wiederbeginn knüpften die Bubesheimer fußballerisch an ihre sehr gute Vorstellung in der ersten Halbzeit an. Weiter diktierten allein sie Richtung und Rhythmus der Begegnung, weiter blieben sie im Abschluss zu harmlos. Und hatten Pech, denn als Axel Schnell im Strafraum zu Boden ging, hätte Häring durchaus auf Strafstoß entscheiden können (50.). Dann hatte Axel Hespeler seinen starken Auftritt: Aus der Mitte des Strafraums zog er ab, doch Torwart Andreas Mayer parierte glänzend (56.). Die nächste Gelegenheit bot sich Schnell, aber auch seinen Freistoß aus 20 Metern zentraler Position boxte Mayer weg (74.).

So haben sie gespielt

SC Bubesheim Zeiser, Lakic, Plesner, Schäfer, Sailer, Tamm, Wallner (70. Demir), Schnell, Merkle, Akpaloo, Hespeler

TSV Ziemetshausen A. Mayer, Bettighofer, Kvachov, Endres, Pietsch, S. Mayer (59. Vihl), Zott, Greiner (34. Frey), Schneider, Miller, Weber (80. Yilmaz)

Schiedsrichter Häring

Rote Karte Kvachov (12., TSV Ziemetshausen, Notbremse)

Zuschauer 190