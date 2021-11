Fußball

Der SC Ichenhausen offenbart seine Kämpfernatur

Plus Nach einer Leistungssteigerung gelingt dem Fußball-Landesligisten SC Ichenhausen ein Punktgewinn in Ehekirchen. Wie die Königsblauen das Resultat bewerten.

Von Jan Kubica

Wäre es richtig gut gelaufen, hätte der SC Ichenhausen sogar gewonnen. In der Endphase des Fußball-Landesligaspiels beim FC Ehekirchen boten sich den Königsblauen noch zwei richtig gute Chancen. Objektiv betrachtet ging das 1:1 aber total in Ordnung. Zur Wahrheit gehört nämlich auch die einschränkende Feststellung, dass die Elf von Trainer Oliver Unsöld erst dann richtig in die Partie kam, als sie im Hintertreffen lag. Innenverteidiger Maximilian Ocker hatte demnach recht, als er nach dem Schlusspfiff sagte: „Es war ein gerechtes Unentschieden. Wir kamen ganz schlecht in die Partie. Ehrlich gesagt, waren aus unserer Sicht nur die letzten 20 Minuten sehr gut.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

