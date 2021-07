Fußball

vor 27 Min.

Der VfR Jettingen steht im Kreispokal-Finale

Plus Die Fußballer des VfR Jettingen setzen sich beim SV Mindelzell 2:1 durch. In der ersten Runde des Totopokals 2021/22 gibt es ein paar Überraschungen. So geht es weiter.

Von Jan Kubica

Der VfR Jettingen steht im Kreisfinale um den Totopokal 2020/21. In der Vorschlussrunde auf Ebene des schwäbischen Fußball-Kreises Donau setzte sich das Team von Trainer Sven Müller beim Kreisliga-Konkurrenten SV Mindelzell 2:1 durch. Im Endspiel trifft Jettingen nun auf den Sieger der Partie FSV Reimlingen – SV Wörnitzstein-Berg. Nach Angaben von Spielleiter Franz Bohmann wird das Finale am 31. Juli um 17 Uhr angepfiffen. Der Kreissieger hat wie in den Jahren zuvor anschließend die Möglichkeit, sich aus einem Pool höherklassiger Teams einen Wunschgegner zu wählen.

