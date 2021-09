Fußball

Die Nummer eins des SC Ichenhausen ist wieder da

Plus Nach Rot-Sperre kehrt Liridon Rrecaj ins Tor des SC Ichenhausen zurück. Das gibt Sicherheit vor dem Spiel beim TSV Nördlingen. Welches Problem die Kontrahenten eint.

Von Jan Kubica

Es wäre höchst unsportlich, mit dem Finger auf Kilian Kustermann zu zeigen. Im Gegenteil gebührt dem Fußballer des Landesligisten SC Ichenhausen allerhöchster Respekt, dass er nun dreimal hintereinander seinen natürlichen Lebensraum auf dem Feld verlassen und sich mutig in die Kiste gestellt hat, weil beide Torhüter Rote Karten mit nachfolgenden Spielsperren kassiert hatten. Wahr ist aber auch, dass die Königsblauen in dieser Phase nur einen Zähler geholt haben. Zu wenig für eine Mannschaft, die ganz oben mitmischen möchte. Entsprechend wichtig wäre nun ein Erfolg beim TSV Nördlingen. Schiedsrichter Stefan Mildenberger wird die Partie im Rieser Sportpark an diesem Samstag, 25. September 2021, um 15.30 Uhr anpfeifen.

