Ein Patzer genügt: Der SC Ichenhausen verliert 0:1

Plus Fußball-Landesligist SC Ichenhausen kassiert beim Spitzenreiter in Gilching ein unverdientes und unglückliches 0:1. Chancen zum Sieg waren vorhanden.

Das Glück hat den SC Ichenhausen ein Stück weit verlassen. Im Landesliga-Hit beim TSV Gilching-Argelsried kassierte die Elf von Trainer Oliver Unsöld eine unglückliche 0:1-Niederlage. Dem Spielverlauf und dem Chancenverhältnis nach hätten die Königsblauen an diesem 12. September mindestens einen Punkt verdient gehabt.