Ein großer Schritt für den FC Günzburg

Plus Favorisierter Bezirksligist siegt im Totopokal-Halbfinale erst nach Elfmeterschießen. Lobende Worte gebühren dem unterlegenen Kreisklassisten SG Kammeltal.

Letztlich hat sich der Favorit verdientermaßen durchgesetzt. Die Lobeshymnen flogen jedoch dem Außenseiter zu. Im Totopokal-Halbfinale auf Kreisebene hatte sich die SG Kammeltal erst nach Elfmeterschießen dem FC Günzburg beugen müssen. Nach dem 4:6 (1:1) schwärmte Christoph Kraus, Abteilungsleiter des SV Ettenbeuren: „Ich bin stolz auf die Mannschaft und auf die Art, wie sie sich in der ganzen Pokalrunde präsentiert hat. Der Zwei-Klassen-Unterschied zu den Günzburgern war nicht zu erkennen.“