Jetzt rollt der Ball auch bei den Fußballerinnen im Kreis Günzburg

Plus Fünf Vereine im Landkreis Günzburg spielen in der Runde 2021/22 Frauenfußball auf Bezirksebene. Vom Aufstieg spricht niemand. Ein Team steht personell schlecht da.

Mit einem Rumpfprogramm starten die Fußballerinnen von SC Mönstetten, TSV Burgau und Aufsteiger SV Wattenweiler in die neue Saison der Bezirksoberliga. Erst am dritten Spieltag (18./19. September 2021) sind alle drei Landkreis-Teams komplett im Einsatz.