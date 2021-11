Warum sich der SC Ichenhausen auf das Spiel in Ehekirchen freut

Plus Positive Gefühle begleiten den SC Ichenhausen zum Landesliga-Fußballspiel in Ehekirchen. Doch auch der Gastgeber startet mit gestärktem Selbstvertrauen.

Irre Fußball-Landesliga. Nach Punkten ist der SC Ichenhausen vom Tabellenführer genauso weit entfernt wie von der Relegation um den Klassenerhalt. Und das nach einer sehr guten, in Anbetracht der widrigen Umstände vielmehr überragenden Herbstrunde. Das zeigt, wie eng, wie unberechenbar diese Liga ist. Und auch, dass SCI-Coach Oliver Unsöld unbedingt Recht hat mit seiner gebetsmühlenartig formulierten Feststellung, sein Team könne jedes andere in der Liga schlagen und genausogut gegen jedes verlieren. Vieles, je nach Tagesform vielleicht sosogar Alles ist eine Frage der Einstellung.