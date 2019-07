vor 23 Min.

GBL und Grüne gehen auf gemeinsame Stadtratsliste

Die Günzburger Bürgerliste stellt bei den Kommunalwahlen in Günzburg erstmals mit den Grünen einen gemeinsamen Wahlvorschlag auf. Eine Zusammenarbeit besteht schon viel länger.

Eine wichtige Entscheidung für die Stadtratswahl 2020 haben die Mitglieder der Günzburger Bürgerliste (GBL) und die Mitglieder des Kreisverbandes Günzburg von Bündnis 90/Die Grünen gefällt: Beide Gruppierungen haben beschlossen, mit einer gemeinsamen Liste bei der Kommunalwahl im kommenden Jahr anzutreten, teilen die Verantwortlichen in einer Presseerklärung mit.

Gruppierungen haben viele politische Gemeinsamkeiten

Bei einer gut besuchten gemeinsamen Versammlung, so heißt es in der Mitteilung, hatten Helga Imminger, die Vorsitzende der GBL, und Kurt Schweizer, der Kreisvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, die politischen Gemeinsamkeiten beider Gruppierungen hervorgehoben . Der Schwerpunkt der Arbeit im Stadtrat werde, wie bisher, auf den vielfältigen Umweltthemen liegen, „die eine immer größere Bedeutung haben“, wie Helga Imminger betonte.

Gerade im Umweltbereich habe die GBL in den zurückliegenden Jahren viel erreicht, erklärte Gründungsmitglied Stadträtin Angelika Fischer. Sie nannte unter anderem das Kanalkataster, den Grundsatzbeschluss für das Ende des Kiesabbaus, die Birkenallee an der Heidenheimer Straße und die Bäume am Forum als Beispiele, ebenso die Nutzung von Ökostrom in städtischen Gebäuden und die Faire Stadt Günzburg.

Darum hatten die Grünen bislang keinen Ortsverband in Günzburg

„Grüne Politik wurde in Günzburg durch die GBL stets bestens vertreten“, lobte der Grünen-Landtagsabgeordnete Maximilian Deisenhofer. Nicht nur beim jüngsten Volksbegehren „Rettet die Bienen“. Dies sei mit ein Grund dafür gewesen, dass die Grünen bislang in Günzburg nicht mit einem eigenen Ortsverband vertreten waren. Schon immer habe eine gute Zusammenarbeit stattgefunden. Unter anderem trat Grünen-Mitglied Bernhard Lohr bei der jüngsten Kommunalwahl auf der Stadtratsliste der GBL an. Umgekehrt war Angelika Fischer über die Liste der Grünen in den Kreistag eingezogen. Dies sei eine Erfolgsgeschichte, die nun eine konsequente Fortsetzung erfahren könne.

Auch andere Parteien kooperieren im Kommunalwahlkampf

Bei den Mitgliedern beider Gruppierungen fanden diese Argumente einhellige Zustimmung, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Die getrennt gefassten Beschlüsse über einen gemeinsamen Wahlvorschlag für die Stadtratswahl im März 2020 mit dem Namen „Günzburger Bürgerliste/Bündnis 90/Die Grünen, Kurzname „GBL/Die Grünen“ seien einstimmig gefasst worden. Stadträtin Birgit Rembold: „Wir sind froh über viele weitere an unserer Politik interessierte Günzburgerinnen und Günzburger. Das gibt der 30 Jahre alten GBL neuen Schwung. Die GBL bekennt Farbe und wird so hoffentlich gerade für die jüngeren Wählerinnen und Wähler interessant.“ Kooperationen zwischen Parteien seien in Günzburg ja gerade beliebt. Damit spielt die GBL auf die gemeinsame Nominierung von Oberbürgermeister Gerhard Jauernig als Kandidat von SPD und CSU an. „Wir haben mit unserem Zusammenschluss sicher eine Win-win-Situation gefunden, von der beide Beteiligten profitieren“, sind sich die Verantwortlichen von GBL und Grünen sicher. (zg)

Themen Folgen